الأمير تشارلز يهنىء المسلمين بقدوم رمضان.. ويدعوا الجميع لتعلم هذه القيم

هنأ الأمير تشارلز المسلمين في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم بقدوم شهر رمضان المبارك وذلك عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس السبت.

ونشر الأمير تشارلز بيان قال فيه: "يبداً المسلمون في جميع أنحاء العالم وفي المملكة المتحدة فترة من الصيام والصلاة في دباية شهر رمضان مبارك، وتزامناً مع هذه المناسبة تنضم زوجتي كاميلا إلي من أجل اغتنام هذه الفرصة ونقل تمنياتنا الطيبة لكل من يحافظون على هذا الشهر".

وأشاد الأمير تشارلز بالمجتمع الإسلامي، قائلًا: "رمضان يوفّر الوقت للتفكير في النعم التي لديك والامتنان لها، وأنا أعرف أن من أعظم طرق إظهار الامتنان في الإسلام هو التعاطف مع الفئة القليلة الحظ في المجتمع، حيث أن روح وكرم ضيافة المسلمين لا تتوقف عن إدهاشي في كل مرة".

وتابع الأمير تشارلز: "انا على يقين مع دخولنا في أوقات شهر رمضان المبارك يكافح العديد من الناس لمواجهة تحديات كثيرة حيث سيصبح المجتمع المسلم مرة أخرى مصدر للعطاء في شهر رمضان".

وختم الأمير تشارلز بيانه: "هناك الكثير الذي يجب علينا جميعاً أن نتعلمه من روح رمضان ليس فقط الكرم ولكن ايضاً الصلاة والامتنان والعمل الجماعي الذي سيتوفر راحة كبيرة للناس في هذا الشهر، وأدعو الله أن يحظى جميع المسلمين برمضان مبارك".