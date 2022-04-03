  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. الأمير تشارلز يهنىء المسلمين بقدوم رمضان.. ويدعوا الجميع لتعلم هذه القيم

الأمير تشارلز يهنىء المسلمين بقدوم رمضان.. ويدعوا الجميع لتعلم هذه القيم

منشور 03 نيسان / أبريل 2022 - 08:07
الأمير تشارلز
الأمير تشارلز

هنأ الأمير تشارلز المسلمين في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم بقدوم شهر رمضان المبارك وذلك عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس السبت.

اقرأ ايضاًالأمير تشارلز يصاب بكورونا للمرة الثانيةالأمير تشارلز يصاب بكورونا للمرة الثانية

ونشر الأمير تشارلز بيان قال فيه: "يبداً المسلمون في جميع أنحاء العالم وفي المملكة المتحدة فترة من الصيام والصلاة في دباية شهر رمضان مبارك، وتزامناً مع هذه المناسبة تنضم زوجتي كاميلا إلي من أجل اغتنام هذه الفرصة ونقل تمنياتنا الطيبة لكل من يحافظون على هذا الشهر".

وأشاد الأمير تشارلز بالمجتمع الإسلامي، قائلًا: "رمضان يوفّر الوقت للتفكير في النعم التي لديك والامتنان لها، وأنا أعرف أن من أعظم طرق إظهار الامتنان في الإسلام هو التعاطف مع الفئة القليلة الحظ في المجتمع، حيث أن روح وكرم ضيافة المسلمين لا تتوقف عن إدهاشي في كل مرة".

I pray that all Muslims have a blessed Ramadan: Prince Charles

اقرأ ايضاًالأمير تشارلز يصاب بكورونا للمرة الثانيةالأمير تشارلز يجري اتصالات سريّة مع ابنه الأمير هاري.. ما السبب؟

وتابع الأمير تشارلز: "انا على يقين مع دخولنا في أوقات شهر رمضان المبارك يكافح العديد من الناس لمواجهة تحديات كثيرة حيث سيصبح المجتمع المسلم مرة أخرى مصدر للعطاء في شهر رمضان".

وختم الأمير تشارلز بيانه: "هناك الكثير الذي يجب علينا جميعاً أن نتعلمه من روح رمضان ليس فقط الكرم ولكن ايضاً الصلاة والامتنان والعمل الجماعي الذي سيتوفر راحة كبيرة للناس في هذا الشهر، وأدعو الله أن يحظى جميع المسلمين برمضان مبارك".

كلمات دالة:الامير تشارلزأخبار المشاهيراعمال المشاهيرتصريحات المشاهيرالعائلة المالكةأخبار ملكية

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...