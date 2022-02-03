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التوترات ما تزال موجودة.. الملكة اليزابيث تجرّد ميغان ماركل من لقب وتمنحه لآخر

منشور 03 شباط / فبراير 2022 - 11:20
المكلة اليزابيث وميغان ماركل
المكلة اليزابيث وميغان ماركل

أعلن دوقا ساسكس "الامير هاري وزوجته الفنانة الأمريكية المعتزلة ميغان ماركل" انفصالهما عن العائلة المالكة بشكل مفاجىء وصادم، ومنذ ذلك الوقت والتوترات قائمة بين الملكة وحفيدها الامير هاري وزوجته خاصة بعد تصريحات الأخيرة حول العائلة المالكة.

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الملكة اليزابيث تحاول تجريد ميغان ماركل من ألقابها

كشفت مصادر ملكية بان الملكة اليزابيث جرّدت دوقة ساكس ميغان ماركل من خدمة ملكية وهي الراعي الرسمي للمسرح الوطني، وأعطتها للدوقة كاميلا حيث انها ستكون الراعي الجديد للمسرح الوطني بدلاً من ميغان ماركل.

وصرّحت مصادر ملكية بأن الدوقة كاميلا كانت منزعجة للغاية عندما قامت الملكة اليزابيث بمنح ميغان ماركل اللقب بان تكون راعي المسرح ولكنها مسرورة الآن لتولّي هذه المهمة.

الملكة إليزابيث تجرد ميغان ماركل من لقب جديد.. وتمنحه للدوقة كاميلا

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ميغان ماركل والأمير هاري ينفصلان عن العائلة المالكة

وتأتي هذه التوترات والقرارات الملكية بعدما أعلن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل عن انفصالهما عن العائلة المالكة، حيث قررا التنحي عن الخدمات الملكية والانتقال غلى الولايات المتحدة.

وأنجبت ميغان ماركل طفليها آرتشي وليليبيت من الأمير هاري واستقرا في الولايات المتحدة، وبدات التوترات بينهما بعد مقابلة خاصة قام بهما دوقا ساسكس مع اوبرا وينفري صرّحا حول القصر الملكي.

واتهمت ميغان في اللقاء القصر الملكي بالعنصرية حيث قالت إنه كان هناك تخوف من لون طفلها المقبل، واكدت انها بكت بسبب دوقة كامبريدج كيت ميدلتون زوجة الأمير ويليام وتسبب هذا اللقاء بازمة في القصر الملكي
 

كلمات دالة:ميغان ماركلالملكة اليزابيثاخبار المشاهيراعمال المشاهيرتصريحات ملكيةالعائلة المالكة

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