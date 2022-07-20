الثنائي "بينيفر" يخططان لحفل زفاف ضخم يمتدّ لأيام.. إليك التفاصيل

عقدت النجمة العالمية "جينيفر لوبيز" قرانها على خطيبها وحبيبها النجم العالمي "بين أفليك" وذلك بعد أكثر من 20 عامًا على علاقتهما السابقة التي جمعتهما منذ سنوات

ويبدو واضحاً بأن الثنائي يخططان لإقامة حفل زفاف ضخم بالرغم من أنهما قد عقدا قرانهما في ولاية لاس فيغاس قبل عدة أيام، إلا أنهما يرغبان في الاحتفال به بشكل فاخر.

جينفير لوبيز تخطط لحفل زفاف ضخم يمتدّ لعدة أيام

كشفت تقارير إخبارية بان الثنائي "بينيفر" يخططان لإقامة حفل زفاف ضخم يمتدّ لعدة أيام وذلك في قصر النجم "بين أفليك" والذي يملكه في جورجيا.

وسيشمل حفل الزفاف حضور جميع أفراد عائلاتهما بالإضافة إلى أصدقائهما المقرّبين، كما أنهما سيقومان بدعوة مجموعة من أصدقائهما من نجوم هوليوود والوسط الفني.

كما سيضم حفل الزفاف الضخم احتفالاً بحفل عيد ميلاد النجمة العالمية "جينيفر لوبيز" الـ 52 عاماً.

تفاصيل حفل الزفاف

كانت النجمة "جينيفر لوبيز" قد اجتمعت قبل بضعة أسابيع في منزلها مع مدير أعمالها لتنظيم حفل الزفاف، كما أن بين أفليك كان موجود أيضاً.

أما حول قائمة نجوم هوليوود والتي من المتوقّع حضورهم إلى حفل الزفاف وهم كيسي أفليك شقيق النجم بين أفليك، مات ديمون، الإعلامي جيمي كيمبل بالإضافة إلى النجمة دريا دي ماتيو.

كما سيكون هناك حفل زفاف في جزيرة سانت سيمون والتي تضم شواطئ ومنتجعات صحية حيث إنه من المتوقّع أن يكون حفل الزفاف لمدة يومين أو ثلاثة أيام.