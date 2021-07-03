السجن 3 سنوات للممثلة أليسون ماك بتهمة الاتجار بالنساء واستغلالهن

قضت محكمة أمريكية بسجن الممثلة الأمريكية أليسون ماك، ثلاث سنوات ووضعها في السجن الفيدرالي، بعد أكثر من عامين من إدانتها.

وأعلن مكتب المدعي العام الأمريكي سجن ماك، 38 عامًا مع غرامة قدرها 20 ألف دولار، بتهمة الاتجار بالنساء واستغلالهن، وفقًا لمجلة "بيبول".

كانت قد أوصت إرشادات الأحكام الفيدرالية بعقوبة تتراوح من 14 إلى 17 سنة ونصف، إلا أنه تم تخفيف الحكم ضدها، مشيرين إلى أنها قدمت مساعدة كبيرة للحكومة في ملاحقتها للمتهمين الآخرين.

وأصدرت الممثلة الأمريكية بيانًا قبيل صدور الحكم، اعتذرت فيه لكل من تضرر من تورطها مع شبكة "نكسيفم" للاتجار بالجنس، ووصفته بأنه أكبر خطأ في حياتها.

وارفقت ماك اعتذارها مع طلب محاميها بعدم سجن الممثلة، مستشهدين باعترافها بالذنب والتعاون مع الحكومة في ملاحقة المتهمين الأخرين.

كانت اعتقلت السلطات ماك لأول مرة في 20 أبريل 2018، بعد اتهامها بتجنيد النساء لصالح كيث رانييري، المدان بالاتجار بالجنس ومؤسس شبكة NXIVM التي توصف بأنها مجتمع سري يتم إجبار النساء فيه ليكون خاضعًا جنسيًا لرانييري.

كان قد حُكم في أكتوبر 2020 على رانييري البالغ من العمر 60 عامًا بالسجن لمدة 120 عامًا بعد إدانته بجرائم جنسية اتحادية وتهم أخرى.

يشار إلى أن الممثلة كانت من بين ستة أشخاص متهمين بالاتجار بالجنس والعمل القسري والابتزاز والاحتيال وغيرها من التهم لدورهم في Nxivm .

اشتهرت ماك بكونها الشخصية الرئيسية في المسلسل التلفزيوني "سمولفيل، الذي عرض في الفترة من 2001 حتى 2011، وظهرت ماك في حلقات المسلسل أكثر من أي ممثل آخر.

وتدور أحداث المسلسل حول الشاب كلارك كنت في القرية الخيالية "سمولفيل" في كانساس قبل أن يصبح الشخصية المعروفة عالميا سوبرمان.

واستطاع المسلسل أن يكسر الرقم القياسي لمسلسل المسحورات الذي حقق 7.70 مليون مشاهدة، حيث وصل لعدد مشاهدات بلغ 8.40 مليون مشاهد.

وعلى الجانب الأخر، أطلقت الشرطة الأمريكية سراح الممثل الأمريكي بيل كوسبي من السجن، بعد أن أبطلت محكمة أمريكية حكمًا بإدانته بتهمة تخدير امرأة والاعتداء عليها جنسيًا قبل 15 عامًا.

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