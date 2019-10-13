المثلية تُسيطر على حلقة Saturday Night Live.. وودي هارلسون يقبّل أليكس موفات

استحوذ المجتمع المثلي LBGTQ على برنامج Saturday Night Live، وأعطاه لمسة خاصة خلال هذا الأسبوع البارد حيث ظهر النجم بيلي بورتر لتقديم المرشحين الديمقراطيين لعام 2020 عبر عرض فكاهي خاص بالمثليين.

ولعب أليكس موفات دور المرشح أندرسون كوبر حيث كان مدير الفعاليات التي تدور حول القضايا التي تؤثر على مجتمع LBGTQ.

وبعد ذلك جلس كريس ريد الذي يلعب دور كوري بوكر على المقعد ليسأله أحد الحضور عن مقال كتبه عام 1992 والذي قال فيه أشياء مهينة عن مجتمع المثليين، حيث أجاب بطريقة فكاهية: "الآن لا اريدك ان تظن أني أهرب من السؤال لذلك سأذهب الآن".

ثم قدّم بورتر الشخصية االسياسية "بيت بوتيجيج" وطرح عليه سؤال كيف كان يرد على من يتهمه بأنه ليس مثلي الجنس بالطريقة الصحيحة، فأجاب: "ليست هناك طريقة خاطئة لتكون مثلياً إلا في Ellen هذا الأسبوع"، فقاطعه كوبر قائلاً: "أنت رجل رائع تماماً كصديق وليس كرئيس".

أما كيت ماكينون فوصلت إلى المسرح كإليزابيث وارين التي أخبرت الجمهور أعلم أنني لست مثليه لكن كل المكونات موجودة، بالإضافة إلى لين مانويل ميراندا في صورة جوليان كاسترو الذي اعتذر عن كونه ليس مثلي الجنس لكنه أضاف: "أنا لاتيني والذي يمكننا أن نتفق عليه جميعنا".

وظهر وودي هارلسون بصورة جو بايدن كمثلي الجنس حيث قام بتقبيل أندرسون كوبر على فمه خلال العرض.

وانتشر مقطع الفيديو للعرض عبر العديد من وسائل التواصل الاجتماعي حيث أشار بعض المعلقين بأنه سريع جداً، بينما قال آخرون إنها قد تظهر عدم الاهتمام بالناخبين الذين يسيطرون على الانتخابات في الولايات.

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