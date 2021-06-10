الصهباء اميبيث ماكنولتي البطلة الجديدة لمسلسل Stranger Things.!

تعتبر الممثلة الشهيرة اميبيث مكنولتي واحدة من أربعة وجوه جديدة تمت إضافتها إلى فريق Stranger Things.

مع انطلاق الموسم الرابع من المسلسل، اختيرت نجمة مسلسل Anne With An E للعب دور "فيكي"، وهي شخصية سريعة الكلام ومثقفة تجعل أحد الأبطال يقع في حبها.

بصرف النظر عن ذلك، سينضم مايلز ترويت من Queen Sugar أيضًا إلى فريق التمثيل في دور باتريك، نجم كرة السلة من هوكينز الذي تأخذ حياته تقلبات وتحولات مفاجئة.

علاوة على ذلك، اختيرت ريجينا تينغ تشين بدور السيدة كيلي، المشرفة التربوية، إلى جانب جريس فان ديين التي ستلعب دور المشجعة الرئيسية كريسي لهوكينز.

أحداث مسلسل Stranger Things

مسلسل Stranger Things هو مسلسل خيالي علمي رعب أمريكي تدور أحداثه في مدينة هوكينز الخيالية في ولاية إنديانا الواقعة في الولايات المتحدة الأمريكية في الثمانينات، حيث تبدأ الأحداث مع اختفاء الطفل ويل باير في ظروفٍ غامضة أثناء عودته إلى منزله وهو يقود دراجته، وذلك بعد أن انتهى من زيارة أصدقائه الثلاثة؟

تعثر الشرطة اعلى دراجته في اليوم التالي دون أثر له، ثم يقابل أصدقاؤه الثلاثة فتاةً غريبة الأطوار تتمتع بقدرات غير عاديةٍ كالتحريك عن بُعد تدعى إليفين فينتابهم شعور بأن لها علاقة باختفاء ويل فيخفونها في منزل أحدهم.