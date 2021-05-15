تمثالا هاري وميغان ينقلان من القاعة الملكية إلى مشاهير هوليوود

قرر‭ ‬متحف‭ ‬مدام‭ ‬توسو‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬نقل‭ ‬تمثالي‭ ‬الأمير‭ ‬هاري‭ ‬وزوجته‭ ‬ميغان‭ ‬ماركل،‭ ‬دوق‭ ‬ودوقة‭ ‬ساسكس،‭ ‬من‭ ‬القاعة‭ ‬الملكية‭ ‬إلى‭ ‬قاعدة‭ ‬هوليوود،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قرر‭ ‬الزوجان‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬واجباتهما‭ ‬الملكية‭. ‬ وبحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ديلي‭ ‬ميل‮»‬‭ ‬تم‭ ‬وضع‭ ‬التمثالين‭ ‬في‭ ‬القاعة‭ ‬المخصصة‭ ‬للنجوم مثل‭ ‬جورج‭ ‬كلوني‭ ‬وفيكتوريا‭ ‬وديفيد‭ ‬بيكهام‭ . ‬وقال‭ ‬تيم‭ ‬ووترز،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للمتحف‭: ‬‮«‬قررنا‭ ‬نقل‭ ‬تمثالي‭ ‬الأمير‭ ‬هاري‭ ‬وميغان‭ ‬ماركل‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬تماثيل‭ ‬أصدقائهما‭ ‬في‭ ‬هوليوود،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬مكانتهما‭ ‬الجديدة‭ ‬على‭ ‬المسرح‭ ‬العالمي،‭ ‬ضمن‭ ‬نخبة‭ ‬هوليوود‮» ‬‭. ‬يذكر‭ ‬أنه‭ ‬جرى‭ ‬كشف‭ ‬النقاب‭ ‬عن‭ ‬تمثال‭ ‬ميغان‭ ‬الشمعي‭ ‬قبل‭ ‬10‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬زفافهما‭ ‬الملكي،‭ ‬وتم‭ ‬وضعه‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تمثال‭ ‬الأمير‭ ‬هاري‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬موضوعا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‮ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬ودوق‭ ‬إدنبرة‭ ‬الراحل‭ ‬الأمير‭ ‬فيليب،‭ ‬مع‭ ‬كيت‭ ‬ميدلتون‭ ‬والأمير‭ ‬وليام‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭.‬