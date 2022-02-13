الصينيون مستاؤون بعد حذف مشاهد المثلية من "Friends".. "هذا تدنيس كلاسيكي"

أعرب محبو المسلسل الكوميدي الأمريكي "Friends" في الصين عن استيائهم على الإنترنت بعد ملاحظتهم الرقابة على الحلقات التي أصدرت من البرنامج المحبوب.

وبدأت العديد من مواقع البث الصينية الرئيسية، بما في ذلك Tencent و Baidu's IQiyi Inc و Alibaba's Youku و Bilibili ، في عرض نسخة منقَّحة من الموسم الأول يوم الجمعة، وهو أول إعادة إصدار له في الصين منذ عدة سنوات، حيث عاودت منصات البث شراء حقوق بثه بعد النجاح الباهر الذي حققته لحلقة الخاصة من المسلسل "Friends: The Reunion" التي بثت بمناسبة مرور نحو ربع قرن على ظهور الجزء الأول للمسلسل.

لكن سرعان ما لاحظ المشاهدون أن أجزاء من المسلسل كانت مختلفة عما رأوه من قبل واشتكوا من فرض الرقابة على أحداث المسلسل، حيث حذفت المحادثات المتعلقة بزوجة روس السابقة، كارول ويليك، التي طلقها بعد أن أدركت أنها مثلية.

وتوجَّه المشاهدون للموقع الصيني "ويبو" Weibo للتعبير عن رأيهم واستيائهم من الرقابة المفروضة على المسلسل، وتصدر هاشتاغ "الرقابة على الأصدقاء" الموقع وأصبح الموضوع الأكثر شيوعًا، وعلَّق أحد المستخدمين: "سأقاطع بجدية النسخة المخصية من Friends".

وقال آخر: "هذا تدنيس كلاسيكي".

وقال مستخدم ثالث: "إذا لم تتمكن من إظهار النسخة الكاملة في ظل الأجواء الحالية، فلا تقم باستيرادها".

الجدير بالذكر أن المسلسل الكوميدي "Friends" يمتلك قاعدة جماهيرية واسعة في الصين؛ فقد شاهده الكثيرون عن طريق الأقراص المدمجة أو عملوا على تحميله من المواقع الإلكترونية المختصة بتسريب الأفلام وذلك بعد عرض المواسم العشرة التي بثت لأول مرة في التسعينيات.

