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الطبع غلّاب.. تريستان تومبسون مع امرأة جديدة وكلوي كارداشيان مغلوب على أمرها

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 14 آب / أغسطس 2022 - 07:41
كلوي كارداشيان وتريستان تومبسون
كلوي كارداشيان وتريستان تومبسون

صدم لاعب كرة السلة الشهير "تريستان تومبسون" جمهوره بعد أنباء خيانته لحبيبته ووالدة طفليه نجمة الواقع "كلوي كارداشيان" مع امراة جديدة.

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تفاصيل خيانة تريستان تومبسون لـ كلوي كارداشيان

رصدت كاميرات الباباراتزي نجم كرة السلة اللاعب "تريستان تومبسون" مع امرأة مجهولة خلال تواجده في لوس أنجلوس، ومن خلال التحقيق في الموضوع تبيّن بأن تريستان تومبسون يقوم بخيانة كلوي مع هذه المرأة الجديدة.

وبالرغم من أن كلوي كارداشيان كانت قد غفرت لـ حبيبها تريستان جميع خياناته السابقة إلا انه يبدو بأن الطبع غلّاب حيث أنه قام بالكذب عليها في هذه المرة وأخبرها بانه ذاهب لتمارين كرة السلة بينما تواجد مع امرأة مجهولة الهوية.

وانتقل الجمهور للتعبير عن غضبهم من هذا الامر خاصة وأن كلوي وإلى جانب ابنتها ترو كانت قد استقبلت طفلها الجديد من ام بديلة من أجل بدء صفحة جديدة مع حبيبها تريستان ونسيان اخطائه الماضية

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خيانات تريستان تومبسون لـ كلوي كارداشيان

قام حبيب نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان تريستان تومبسون بخيانتها لمرات عديدة مع نساء مختلفات وأنجب طفل من إحدى السيدات التي خان كلوي معها.

وخان  تريستان حبيبته كلوي للمرة الاولى عندما كانت حامل بطفلتها ترو منه وغفرت له هذه الخيانة، وبعد ذلك قام بخيانتها مع صديقتها المقرّبة جورد وودز وانتهت هذه الخيانة بفضيحة كبيرة.

اما المرة الثالثة فقد خرجت امرأة وقالت بانها حامل بطفل تريستان وأنه كان على علاقة معها بينما كان على علاقة بكلوي كارداشيان وأثبت تحاليل DNA صحة هذا الأمر.

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