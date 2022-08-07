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كلوي كارداشيان وتريستان تومبسون يستقبلان طفلهما الثاني.. إليك التفاصيل

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 07 آب / أغسطس 2022 - 08:00
كلوي كارداشيان وتريستان تومبسون
كلوي كارداشيان وتريستان تومبسون

أعلنت نجمة تلفزيون الواقع "كلوي كارداشيان" بأنها تنتظر طفلها الثاني من حبيبها السابق تريستان تومبسون، بالرغم من انفصالها عنه بعد خيانته لها.

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وتعرّضت كلوي للكثير من الانتقادات بعد هذا الخبر حيث إنها تعرضت للخيانة عدة مرات من حبيبها السابق تريستان تومبسون، وهو ما اعتبره البعض تصرف غير منطقي منها

كلوي كارداشيان تستقبل طفلها الثاني

كشفت نجمة تلفزيون الواقع "كلوي كارداشيان" بأنها استقبلت طفلها الثاني من حبيبها السابق لاعب كرة السلة "تريستان تومبسون" وذلك من خلال أم بديلة.

ولم تكشف كلوي أي تفاصيل أخرى حول المولود الجديد أو حتى جنسه واسمه، بل اكتفت بخبر استقبالها لطفلها الثاني، مع إبقاء جميع التفاصيل الأخرى سرية

وبالرغم من قدوم المولود الجديد إلا أن كلوي كارداشيان لن تعود أبداً إلى تريستان تومبسون ولكن كان قرار إنجاب الأطفال عبر أم بديلة حتى لا تبقى ترو وحيدة دون وجود أشقاء لها.

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كلوي كارداشيان وتريستان طومسون يستقبلان طفلهما

تريستان تومبسون وخياناته المتعدة لكلوي كارداشيان

اكتشفت نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان العديد من خيانات حبيبها السابق تريستان تومبسون كانت آخرها مع امرأة تدعى مارالي والتي رفعت دعوى قضائية ضده كشفت فيها أنها على علاقة معه وأنها حامل بطفل منه.

واعترف تريستان تومبسون بهذه العلاقة وبانه والد الطفل بعد أن تواجدت العديد من الأدلة لإدانته، كما أن تريستان تومبسون قام بخيانة كلوي مع صديقتها المقرّبة جوردن وودز والتي سببت لهما فضيحة كبيرة.

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