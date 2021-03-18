الطلاق نعمة أم نقمة.. ثروة كانيه ويست ترتفع بمقدار 2 مليار وسط إجراءات طلاقه من كيم!

شهد النجم "كانيه ويست" زيادة كبيرة في ثروته بفضل أعماله رفيعة المستوى بالمشاركة مع العلامة التجارية Yeezy وذلك وسط إجراءات الطلاق.

وتبلغ قيمة ثروة مغني الراب البالغ من العمر 43 عامًا والتي تدعمها Adidas AG و Gap Inc ما بين 3.2 مليار دولار و 4.7 مليار.

ومن المقرر أن يصل التعاون بين Yeezy مع Gap إلى المتاجر بحلول هذا الصيف حيث قد تصل قيمته مايقارب 970 مليون دولار من قيمة العلامة التجارية.

وإلى جانب خط الدخل من مجموعته الخاص به Yeezy حصل كانيه أيضًا على 122 مليون دولار بالإضافة إلى 110 ملايين من كتالوج الموسيقى الخاص به ولديه 1.7 مليار من جهات أخرى منها Skims's shapewear الخاصة بزوجته "كيم".

أما من الناحية الشخصية فقد أكّدت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" أنها تقدّمت بطلب الطلاق من كانيه بعد ما يقارب السبع سنوات من الزواج حيث سيقومون بتسوية أمور الثروة وحضانة الاطفال فيما بينهما.

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