العثور على النجم العالمى براين تارانتينا متوفيا في منزله وبجواره بودرة بيضاء

عثر على النجم العالمي براين تارانتينا متوفيًا عن عمر يناهز 60 عامًا، أمس السبت في شقته الموجودة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتناقل عدد من المواقع والصحف العالمية خبر وفاة برايان، وقالت الشرطة إن تارانتينا كان على أريكة، ويرتدي ملابسه كاملة ويفقد الوعي ولا يستجيب، عندما وصل الضباط إلى منزله.

وحسب موقع "TMZ" المتخصص في أخبار المشاهير، فإن قريبة تارانتينا هي أول من وجدته بهذه الحالة، وبدورها اتصلت بالشرطة، وعندما وصل رجال الشرطة والمسعفون اكتشفوا وجود "بودرة بيضاء" بالقرب من جثته، ولم يتحدد حتى الآن سبب الوفاة.

وقال المتحدث باسم براين إنه كان مريضًا خلال الفترة الأخيرة ودخل المستشفى، حيث كان يعاني من مشاكل بالقلب.

وقدم براين تارانتينا عدد كبير من الأعمال الفنية الناجحة، أبرزها : " Fringe " و " Motherhood " و " Knight and Day " و " Madam Secretary " و " Zarra's Law ".

وكانت آخر أعمال براين فيلم "ذا كيتشن" بجانب الممثلتين ميليسا ماكارثي وإليزابيث موس، وعرض في أغسطس الماضي.

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