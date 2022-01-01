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العثور على مديرة أعمال آل كارداشيان مقتولة.. والقبض على مشتبه به

منشور 01 كانون الثّاني / يناير 2022 - 11:18
أنجيلا كوكاوسكي
أنجيلا كوكاوسكي

توفيّت مديرة أعمال آل كارداشيان السابقة "أنجيلا كوكارسكي" يوم أمس الجمعة وذلك عن عمر يناهز الخامسة والخمسين.

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وعُثر على جثتها مقتولة في صندوق سيارتها التي أُبلغت عن اختفائها منذ 22 كانون الأول في لوس أنجلوس، حيث توقّعت التحقيقات الأولية بأنها صحية جريمة قتل.

تفاصيل العثور على جثة مديرة أعمال آل كارداشيان

كشفت الشرطة في بيان صحفي بأنها عثرت على جثة أنجيلا في صندوق سيارتها في وادي سيمي شمال لوس أنجلوس وبحسب تقارير الطب الشرعي فإن أنجيلا تعرّضت للخنق والاصابات الشديدة في الرقبة والرأس.

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القبض على المشتبه به

حقق ت الشرطة في عدة أشخاص مشتبه بهم في قضية القتل حيث كان اولهم هو صديقها جيسون باركر الذي يصغرها بخمس سنوات وقُبض عليه وعند التحقيق معه اعترف جيسون بالقتل والتعذيب النفسي والجسدي للضحية والحاق اصابات كبيرة بغرض الانتقام، ولكن لم تكتشف دوافع الجريمة.

تصريحات آل كارداشيان

اشتهرت أنجيلا بتعاونها مع آل كارداشيان وكانييه ويست بالإضافة إلى النجمة نيكي ميناج، وصرّحت آل كارداشيان بقولهم: "لقد اهتمت بكل واحدة فينا وحققت المستحيل لتكون الأفضل سنفتقدها كثيراً وتعازينا لعائلتها في هذا الوقت الصعب".

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