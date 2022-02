العنف الجنسي في المسلسل الكوري "كلنا أموات" يثير استفزاز المتابعين

حقق المسلسل الكوري ""All of Us Are Dead (كلنا أموات) نجاحًا كبيرًا منذ عرضه على شبكة "نيتفلكس" العالمية حاصدًا المركز الأول في 46 دولة حول العالم.

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين منتقد للعمل وبين مدافع عنه، فقد رأى البعض أنه يحوي مشاهد عنف جنسي عديدة استفزت مشاعرهم وأثارت حفيظتهم، من بينها مشهد تعرض إحدى الطالبات للاعتداء الجنسي في بداية المسلسل، وإنجاب إحدى الفتيات طفلًا في الحمام العمومي وخطتها في التخلص منه.

مخرج مسلسل "كلنا أموات" يوضح هدفه من مشاهد العنف الجنسي

وقد اعتذر مخرج العمل الكوري لي جاي غيو (Lee Jae Gyu) عن المشاهد المستفزة التي ظهرت في المسلسل رغم معرفته المسبقة أنه قد يتعرض للانتقاد، وكشف خلال لقاء أجراه مع مجموعة من الصحفيين عبر الانترنت عن نواياه من تقديم مشاهد عنف جنسي وهدفه الأساسي من ذلك.

وصرَّح المخرج، قائلًا: "“هناك العديد من المآسي التي تحدث في مجتمعنا، وهدفنا من تصوير مثل هذه المشاهد المستفزة لم يكن فقط من أجل الاهتمام.. لو أنكم تابعتم المسلسل بالكامل، سترون أن أونجي كانت خائفة من أن يُكشف ما حدث لها للعامة، أكثر من خوفها من أن تخسر حياتها. لقد أردت أن يرى الناس مدى قسوة المتنمرين والمعتدين".

وتابع: "بصفتي مخرج، أنا أعتذر لو أن المشاهد التي تم تصويرها كان مبالغ فيها أكثر مما كنت أنوي تصويره وأعتذر أيضا إن تسببت بالإزعاج لأي شخص."

وبشأن مشهد ولادة الطالبة في الحمام العمومي، قال: "شخصية هيسو تحكي لنا قصة الأمهات الصغار في العمر اللواتي نسمع بهن في الأخبار. هي تخلت عن الطفل في البداية لكنها عادت إليه لتحميه من كل قلبها. لقد اعتقدت أن عودة هيسو لإنقاذ الطفل كانت متماشية مع مفهوم المسلسل بشكل عام".

وأضاف موضحًا: "لقد كانت هناك أجزاء في الويبتون والتي كان من الصعب تصويرها. لقد اعتقدت بأنه يجب على المسلسل أن يكون من النوع الذي يسهل الاستمتاع به، لذا كانت هناك بعض الأشياء التي خففناها. الويبون لقد كان يملك المزيد من مشاهد العنف".

يذكر أن المسلسل بدأ عرضه بتاريخ 28 يناير الماضي على منصة "نيتفلكس"، وتمكن من تصدر المركز الأول في 46 دولة.

أحداث مسلسل "كلنا أموات"

وتدور أحداث المسلسل المقتبس، عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب "جو دونغ جيون"، حول تحول مدرسة ثانوية إلى نقطة انتشار وتفشي فيروس الزومبي، حينها يبدأ الطلاب المحاصرون في القتال للخروج من المدرسة بأمان وعلى قيد الحياة، أو أن يستسلموا ليتحولوا إلى زومبي.

ويعتقد البعض أن شعبية المسلسل قد تتجاوز شعبية مسلسل Squid Game (لعبة الحبار)، الذي تصدر منصة "نيتفلكس" في 98 دولة حول العالم.