القصص الحقيقية وراء تغيير المشاهير لأسمائهم الأصلية.. وهذا اسم أوبرا وينفري!

يستخدم العديد من المشاهير أسماء مستعارة في الوسط الهوليوودي وعلى الشاشات لأن أسمائهم الحقيقية ليست مناسبة.

كما ان هناك العديد من المشاهير الذي ولدوا بأسماء نجوم وذلك بفضل والديهم المشهورين والذين كانوا يريدون لأطفالهم التميّز عن البقية.

وإليك في هذا القائمة المشاهير الذين لديهم قصص رائعة وراء تغيير أسمائهم الأولى:

1- مايلي سايرس



أطلق والديّ النجمة اسم ديستني هوب سايريس لاعتقادهم أنها سوف تبعث الأمل في العالم ولكن في عام 2008 غيّرت مايلي الاسم من ديستني وأصبحت مايلي سايرس حتى يكون ملائم من الناحية الفنية.

2- أوبرا وينفري



عند ولادة مقدمة البرامج أوبرا وينفري أطلق عليها اسم أوربا وهو ذات مرجعية دينية، إلا أنها عند تقدّمها للأكاديمية الأمريكية وصفت بأن اسمها ثقيل للغاية عن النطق فأصبحت أوبرا.

3- جيمي فوكس



حمل النجم جيمي فوكس اسماً مختلفاً عند ولادته حيث كان يدعى إريك مارلون بيشوب ومع بداية مسيرته الفنية وخاصة في مجال الكوميديا بدأ البحث عن اسم أكثر جاذبية فابتكر اسم جيمي فوكس الذي يُعرف به الآن.

4- ايما ستون



أُطلق على النجمة إيما عند ولادتها اسم إميلي جين ستون والسبب وراء تغيير اسمها من إيمي لإيما هو أنه عندما بلغت الـ 16 من عمرها وأرادت تسجيل اسمها في نقابة الممثلين، اكتشفت أن اسمها مأخوذ ومسجّل من قبل شخص آخر وهذا ما جعلها تغيّر اسمها.

5- جاكي شان



من المعروف أن النجم ذو أصول كورية لذلك فإن اسمه الحقيقي هو تشان كونغ سانغ وبعد سفره لأستراليا لتعلم اللغة الإنجليزية في المدرسة كان من الصعب النطق باسمه من قبل مدرسين فأطلقوا عليه اسم ستيف، ثم عمل في موقع بناء فأطلق عليه صاحب العمل اسم جاك وبعدها قام بإضافة حرف الياء وكلمة شان ليصبح جاكي شان.

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