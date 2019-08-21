الكشف عن الاسم الجديد لفيلم "جيمس بوند".."لا وقت للموت"

وأخيرًا، أُسدل الستار عن العنوان الذي طال انتظاره لفيلم بوند القادم، بعد أشهر من التكتم.

سيطلق على أحدث جزء من سلسلة أفلام العميل السري 007 عنوان "No Time To Die" أي "لا وقت للموت" بعد أن كان اسمه "Shatterhand"، وفقًا لما كشفه المنتج عبر حسابه على موقع "تويتر".

وسيشهد الفيلم الذي يقوم ببطولته النجم العالمي "دانيل جريج" انضمام النجم الأمريكي ذي الأصول المصرية "رامي مالك"، الحائز على جائزة الأوسكار، بدور شرير غامض، كما ستلعب الممثلة البريطانية "ناعومي هاريس" دور Moneypenny، والممثل البريطاني "روري كينير" بدور "بيل تانر رئيس فريق MI6.

وتعيد الممثلة الحسناء "ليا سيدو" إحياء شخصية "مادلين سوان" من فيلم سبيكتر 2015، بينما يعود "جيفري رايت" بشخصية العميل السابق لوكالة الاستخبارات المركزية "فيليكس ليتر".

وشارك في كتابة نص الفيلم كاتب السيناريو "ريتشارد ميبوم"، الذي قام بتكييف قصص بوند لكل فيلم تقريبًا بدءًا من فيلم Dr No إلى License to Kill، وأشرف على الإخراج "كاري فوكوناغا"، كما أضفت "فيبي والير بريدج" سحرها إلى السيناريو مُبرزةً الشخصيات النسائية.

ويدورالفيلم حول انقلاب حياة العميل السري "بوند" رأسًا على عقب بعد أن كان ينعم بحياة هادئة في جامايكا، فقد قرر مساعدة صديقه في مهمة لإنقاذ عالم مخطوف.

وأعلن الحساب الرسمي للفيلم موعد عرضه في دور السينما البريطانية والمقرر في 3 أبريل 2020.