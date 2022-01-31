الكشف عن سبب انفصال كرم بورسين و هاندا ارتشيل.. والأخيرة ترفض العودة إليه

تستمر الاخبار والشائعات تحوم حول الثنائي التركي هاناد ارتشيل وكرم بورسين خاصة بعدما أعلنت مصادر قريبة أن الثنائي انفصلا بلا عودة.

سبب انفصال هاندا ارتشيل وكرم بورسين

كشفت مصادر قريبة بان انفصال هاناد ارتشيل وكرم بورسين صحيح ومؤكد وان السبب الرئيسي في الخلاف هو عدم التفاهم بينهما، خاصة بعد تصريحات كرم بورسين الأخيرة.

وكان كرم قد صرّح خلال مقابلة له عند سؤاله عن الزواج بهاندا وانجاب أطفال بأنه لا يفكّر بهذا الأمر أبداً وان مهنته هي الأول في حياته.

وأشيعت أسباب أخرى حول انفصال كرم وهاندا وهو بأن كرم قد قبل بطولة عمل المسلسل أمام ديميت أوزدمير والتي رفضته هاندا ارتشيل بسبب وجود مشهد حميمي جنسي فيه.

هاندا ارتشيل تلتزم الصمت امام هذه الشائعات

كشفت مصادر قريبة بان كرم بورسين يحاول الرجوع إلى هاندا واعادة العلاقات بينهما لكن هاندا ترفض هذا الشيء أبداً، كما أنها تلتزم الصمت أمام هذه الشائعات.

ونشرت هاندا صورة لها عبر حسابها الخاص على "انستغرام" روّجت فيها لعلامتها التجارية التي تمثّلها وتجاهلت شائعات انفصالها.

