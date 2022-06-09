  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. الكشف عن سرّ رشاقة فتيات مسلسل فريندز خلال الـ 10 مواسم

الكشف عن سرّ رشاقة فتيات مسلسل فريندز خلال الـ 10 مواسم

منشور 09 حزيران / يونيو 2022 - 11:58
فتيات فريندز
فتيات فريندز

كشفت النجمة الهوليوودية العالمية "كورتني كوكس" والشهيرة بشخصية مونيكا غيلر عن سرّ محافظتها على رشاقتها خلال فترة تصويرها مواسم مسلسل فريندز هي وزميلاتها جينيفر أنيستون التي جسدت دور راتشيل غرين وليزا كوردن التي جسدت دور فيبي بوفيه

اقرأ ايضاًمن هي شخصية مسلسل من هي شخصية مسلسل "فريندز" التي تشبهك وفقاً لبرجك؟

وخلال مقابلة للنجمة العالمية كورتني أجرتها مؤخرًا  مع صحيفة Los Angeles Times الاخبارية أفصحت عن السرّ الذي جعل جينيفر وكورتني وليزا يحافظن على رشاقتهن ووزنهن خلال تصوير العمل الذي استم لـ 10 مواسم حيث ظهرن في كافة المواسم بنفس الرشاقة والجسد

وصرّحت كورتني بأن جينيفر انيستون كانت تعتمد على نظام غذائي متوازن وروتيني وتقوم فكرته على تناول نفس الطبق كل يوم، حيث كشفت بان الطبق هو سلطة "كوب".

صحيفة عكاظ | بعد 16 عاماً.. خبر سار لمحبي مسلسل #«فريندز»

اقرأ ايضاًمن هي شخصية مسلسل حلقات مُسلية مع وجبات لذيذة.. مطعم بريطاني يعرض "فريندز" لـ24 ساعة يوميًا

هذا إلى جانب التدريبات الرياضية المنتظمة لنحت جسدهن فإن كورتني وجينيفر وليزا كن يتناولن نفس الطبق يومياً وهو يتكوّن من صدور دجاج ولحم مقدد وسلطة خضراء وأفوكادو وبيض وكلّها متبّلة بالثوم.

ويبدو واضحاً بان تناول نفس الطبق يومياً يتطلب ارادة قوية، ولكن نجمات مسلسل فريندز لسن الوحيدات اللواتي اتبعن هذا النظام الغذائي فقد كشفت عارضة الأزياء فيكتوريا بيكهام بانها تتناول نفس الطبق منذ 20 عام للمحافظة على وزنها، مما يشير إلى انها طريقة فعالة بالرغم من غرابتها وصعوبتها

يُشار إلى ان مسلسل فريندز حقق نجاحًا كبيرًا وشكل ظاهرة فنية خلال عرضه وحتى بعد مرور العديد من السنوات على انتهائه

كلمات دالة:أخبار المشاهيرأعمال المشاهيراطلالات المشاهيرتصريحات المشاهيرجينيفر انيستونكورتني كوكسليزا كوردوفريندز

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...