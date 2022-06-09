الكشف عن سرّ رشاقة فتيات مسلسل فريندز خلال الـ 10 مواسم

كشفت النجمة الهوليوودية العالمية "كورتني كوكس" والشهيرة بشخصية مونيكا غيلر عن سرّ محافظتها على رشاقتها خلال فترة تصويرها مواسم مسلسل فريندز هي وزميلاتها جينيفر أنيستون التي جسدت دور راتشيل غرين وليزا كوردن التي جسدت دور فيبي بوفيه

وخلال مقابلة للنجمة العالمية كورتني أجرتها مؤخرًا مع صحيفة Los Angeles Times الاخبارية أفصحت عن السرّ الذي جعل جينيفر وكورتني وليزا يحافظن على رشاقتهن ووزنهن خلال تصوير العمل الذي استم لـ 10 مواسم حيث ظهرن في كافة المواسم بنفس الرشاقة والجسد

وصرّحت كورتني بأن جينيفر انيستون كانت تعتمد على نظام غذائي متوازن وروتيني وتقوم فكرته على تناول نفس الطبق كل يوم، حيث كشفت بان الطبق هو سلطة "كوب".

هذا إلى جانب التدريبات الرياضية المنتظمة لنحت جسدهن فإن كورتني وجينيفر وليزا كن يتناولن نفس الطبق يومياً وهو يتكوّن من صدور دجاج ولحم مقدد وسلطة خضراء وأفوكادو وبيض وكلّها متبّلة بالثوم.

ويبدو واضحاً بان تناول نفس الطبق يومياً يتطلب ارادة قوية، ولكن نجمات مسلسل فريندز لسن الوحيدات اللواتي اتبعن هذا النظام الغذائي فقد كشفت عارضة الأزياء فيكتوريا بيكهام بانها تتناول نفس الطبق منذ 20 عام للمحافظة على وزنها، مما يشير إلى انها طريقة فعالة بالرغم من غرابتها وصعوبتها

يُشار إلى ان مسلسل فريندز حقق نجاحًا كبيرًا وشكل ظاهرة فنية خلال عرضه وحتى بعد مرور العديد من السنوات على انتهائه