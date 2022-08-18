المتابعون يشبهون رجوة آل سيف بكيت ميدلتون.. هل ترون الشبه؟



شارك ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله صورة حديثة له تجمعه بعروسه الجميلة رجوة آل سيف ، عقب إعلان خطوبتهما يوم أمس الأربعاء الموافق 18 أغسطس.

في الصورة التي شاركها الحسين بن عبدالله عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، تظهرة رجوة محيطةً يدها بيد ولي العهد بحميمة، بينما ارتسمت على شفتيها ابتسامة لطيفة وساحرة.

واختارت رجوة للصورة الملكية إطلالة أنيقة تناسب مكانتها كأميرة، حيث ارتدت فستانًا باللون النيلي، جاء بقصة صدر على شكل حرف V، في حين صمم على شكل طيات رفيعة وناعمة من الأعلى للأسفل، في حين جاءت أكمامة منتفخة بطريقة ملفتة، واعتمدت الحزام لإبراز خصرها النحيل

وأكملت رجوة آل سيف إطلالتها بتسريحة شعر مموجة انسدلت على أكتافها بطريقة انسيابة، وتزيَّنت بعقد بسيط مُرصع.

وشبَّه الكثيرون رجوة بإطلالتها الملوكية بدوقة كامبريدج كيت ميدلتون، التي تتميَّز بتسريحتها المموجة الانسيابية، ورشاقة جسدها، وابتسامتها الساحرة.

كما أعيد للأذهان صورة كيت ميدلتون وويليام يوم إعلان خطوبتهما، حيث تألقت لهذه المناسبة مُرتديةً فستانًا باللون النيلي من توقيع Issa Phylis، جاء بقصة صدر على شكل حرف V، وبثنيات أنيقة ناحية الصدر، كما جاء ملتفًا حول خصرها بأناقة.

ودائمًا ما تعتمد كيت إطلالات ناعمة من أشهر العلامات التجارية ودور الأزياء، وهنا نعرض بعض الأزياء التي اختارتها الدوقة وتتشابه لحد كبير بإطلالة رجوة:







