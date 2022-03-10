المغنية الكورية ليزي تنشر صورة غامضة.. هل تحاول الانتحار؟!

أثارت المغنية الكورية الجنوبية ليزي (Lizzy)، عضوة فرقة After School السابقة، قلق معجبيها ومحبيها بمشاركتها منشور غامض عبر حسابها على "إنستغرام".

شاركت ليزي صورة عبر حسابها على "إنستغرام" بتاريخ 10 مارس، وهي صورة لشخصية "آريل" من فيلم ديزني "الحورية الصغيرة" مبتسمة، وأرفقتها بتعليق: "وداعًا حياتي".

ورأى البعض أن تعليقها بمثابة إشارة خطيرة لمحاولتها على إنهاء حياتها، وأعربوا عن خوفهم وقلقهم في خانة التعليقات؛ ما دفع ليزي لإيضاح بعض النقاط ونفي شائعات محاولتها للانتحار، فعملت على تعديل المنشور وكتبت: "نظرة جديدة إلى حياتي في عام 2022.. أعتقد أنه كان هناك سوء فهم لأن كلامي فسِّر بشكل مختلف قليلاً عما كنت أحاول قوله.. وآريل، شخصية حورية البحر الصغيرة، واحدة من الشخصيات المفضلة لدي، وقمت بتحميلها لأنها جميلة!".



ليزي (lizzy) وحادثة قيادتها تحت تأثير الكحول



في شهر مايو من عام 2021، اتُهمت ليزي بالقيادة تحت تأثير الكحول، بعد اصطدامها بسيارة تاكسي بينما نسبة الكحول في دمها 0.08% والتي تعتبر نسبة كافية لسحب رخصتها.

وفي شهر أكتوبر من نفس العام، عقدت أول محاكمة لها وغُرِّمت بدفع مبلغ 15 مليون وون (حوالي 12,206 دولار أمريكي أو 45,700 ريال سعودي)، ولم تقم ليزي برفع طلب استئناف وإعادة نظر في الحكم، وبهذا تم تأكيد الحكم النهائي الصادر بحقها.

