الملكة إليزابيث تكسر البروتوكولات الملكية لعيون كريستيانو رونالدو!

اختار نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو العودة إلى نادي مانشيستر يونايتد وذلك بعد انتهاء عقده باللعب مع النادي الإيطالي يوفنتوس.

وكان رونالدو قد لعب مع الفريق الإنجليزي مانشيستر يونايتد خلال الفترة ما بين 2003 و 2009 حيث حصل الفريق خلال تلك الفترة على بطولات عديدة.

وكانت اصداء انتقاله إلى الفريق الانجليزي كانت الأقوى بين الجماهير وقد تعدّى هذا الامر بوصوله إلى الملكة اليزابيث والتي كسّرت من أجل رونالدو جميع البروتوكولات الملكية.

ويبدو واضحاً أن الملكة من أكبر معجبي "الدون" ومن مشجعي النجم البرتغالي، حيث طلبت ما يقارب 80 قميص من فريق مانشيستر يونايتد مطبوع عليها اسم رونالدو، كما طلبت قميص واحد موقّع من النجم نفسه.

وبحسب مصادر قريبة فإن القمصان التي طلبتها سوف تقوم بتوزيعها على طاقم العمل في القصر الملكي والحشية من حولها، حيث تحوّلت إلى مشجعة للاعب البرتغالي.

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