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الملكة تعوّض الأميرة بياتريس وستقيم لها حفل زفافها في هذا المكان!

منشور 02 شباط / فبراير 2020 - 03:30
الأميرة بياتريس وخطيبها
الأميرة بياتريس وخطيبها

سيكون حفل زفاف الأميرة بياتريس من أبرز الأحداث الملكية في عام 2020 وبحسب مصادر ملكية فإنه اُعلن مكان إقمة الحفل والذي سيكون في لندن.

ومن المقرر أن تتزوج الاميرة بياتريس من رجل العقارات  إدوارد مابيلي في وقت لاحق من هذا العام حيث زُعم بان الملكة عرضت استضافة حفل الاستقبال في قصر باكنغهام في لندن.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" فإن الملكة إليزابيث قررت استضافة حفل استقبال الأميرة بياتريس في قصر باكنغهام في لندن بينما كان حفل استقبال دوقا ساسكس والأميرة يوجيني في وندسور بدلاً من لندن.

كما صرّحت مصادر ملكية قريبة لصحيفة "ديلي ميل": "لقد كانت لفتة خاصة للغاية من الملكة للأميرة بياتريس حيث سيكون أول احتفال زفاف في قصر باكنغهام منذ عام 2011 حين احتفل الأمير ويليام وكيت ميدلتون" وبالرغم من أن الإشاعات غبر مؤكدة حالياً إلا أن حفل الاستقبال في قصر باكنغهام يعد  فرصة أنيقة.

The Portrait Gala 2019

ويبدو من غير الواضح حالياً مكان عقد قران الأميرة بياتريس على الرغم من أنه من المحتمل أن يكون في مكان وسط لندن إذا كان حفل الاستقبال في قصر باكنغهام.

ويشار إلى أن الأميرة بياتريس ويوجيني سيتقدّمان مرتبة ملكية بعد استقالة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل من العائلة المالكة والخدمات الملكية حيث ستكونان على استعداد لاستلام أعمالهما الملكية.

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