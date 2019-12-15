الملكة توافق على تعيين موعد حفل زفاف الأميرة بياتريس.. ولكن ما شرطها؟

مرّت الأميرة بياتريس بأيام صعبة خلال الفترة الماضية بسبب فضيحة والدها مع صديقه المتحرّش الجنسي وتأجيلها لموعد حفل زفافها المقرر بسبب ذلك.

ويبدو واضحاً أن هناك بعض الأخبار االسعيدة التي تلوح في الأفق حيث وافقت الملكة أخيراً على السماح لها بالإعلان عن موعد الزفاف إلا أنه لا يتعارض مع المناسبة الملكية الرويال أسكوت.

وكشفت صاحبة الجلالة أن الأميرة بياتريس وخطيبها إيدو يمكنهما الكشف عن تفاصيل حول يومهم الكبير خلال رأس السنة الجديدة كما يتوّقع أن يكون الحفل في أوائل يونيو حيث أن الملكة نصّت على أن التاريخ يجب ألا يقطع اجتماعها المفضّل الذي يبدأ في 16 يونيو.

وبحسب مصادر قريبة من الزوجين قال: "سيعلن كل من بياتريس وإيدو تاريخ زفافهما في الأسبوع الثاني من شهر يناير حيث أنه سيكون في أوائل الصيف قبل بداية الموسم الاجتماعي".

وأضاف المصدر: "ومع ذلك تكمن المشكلة بتأمين مكان حفل الزفاف حيث كانا الثنائي قد وضعا كنيسة The Guards في القائمة ولكن يبدو الآن أن المكان لم يعد قيد الدراسة.

ويشار إلى أن الأميرة بياتريس كانت قد أجلت تاريخ حفل زفافها بسبب عدم رغبة الملكة بتواجد الصحفيين خارج مكان الزفاف لالتقاط الصور للأمير أندرو خاصةً بعد أن استقال عن واجباته الملكية العامة بسبب فضيحة الجنسية التي لحقت به وبصديقه جيفري.

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