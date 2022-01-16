الممثلة الكورية هوني لي تعلن حملها بعد زواجها بشهر

بعد شهر على زواجها من شخصية غير مشهورة، أعلنت الممثلة الكورية هوني لي (Honey Lee) عن حملها بطفلها الأول في الـ16 من يناير.

وشاركت وكالة Samar الترفيهية منشورًا، جاء فيه: "هوني لي حامل لكنها ما تزال في مرحلة تحتاج فيها إلى الراحة والاستقرار، لذا نحن لا نرغب في المشاركة بأي تفاصيل متعلقة بالحمل بعد. ونطلب منكم باحترام تفهم الأمر".

وكشفت وسائل الإعلام أن الممثلة في شهرها الخامس ومن المحتمل أن تنجب طفلها في نهاية شهر مايو أو بداية شهر يونيو.

ويجدر الإشارة إلى أن "هوني لي"، ملكة جمال كوريا السابقة، عقدت قرانها بتاريخ 21 ديسمبر العام الماضي، ونشرت وكالة ترفيهها منشور في ذلك الوقت، جاء فيه: "مرحبًا، لدينا أخبار سارة بخصوص ممثلة علامتنا التجارية هاني لي."

وتابعت: "هوني لي، التقت بشخص رائع وتعهدت أن تكون شريكته مدى الحياة على أساس الثقة والمودة لبعضهما البعض. وبالنظر إلى الأوقات الصعبة، تزوج الثنائي في 21 ديسمبر في حفل صغير أقيم في سيول بحضور العائلة فقط، بدلًا من إقامة حفل زفاف ضخم".

واختتم المنشور: "بالإضافة إلى ذلك فإن زوج هاني لي ليس مشهورًا، لذلك نطلب منكم بكامل الأدب الامتناع عن التكهنات المفرطة حول معلوماته الشخصية.. في المستقبل، ستعود هاني لي بصورة أكثر نضجًا واحترافية أكثر في التمثيل كفنانة، لذا يرجى إعطائها الكثير من الاهتمام والدعم".

