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النجمة الكورية بارك شين هاي تستقبل مولودها الأول.. وهذا جنسه!

منشور 08 حزيران / يونيو 2022 - 10:45
بارك شين هاي
بارك شين هاي

كشفت العديد من المواقع الاخبارية الكورية بان النجمة الكورية الشهيرة "بارك شين هاي" و زوجها النجم الكوري "تشوي تاي جون" قد استقبلا طفلهما الأول في 31 مايو من الشهر الماضي.

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وأعلنت الوكالة الكورية المسؤولة عن النجمة والنجم الكوري عن هذا الخبر السعيد من خلال بيان رسمي أصدرته عبر حسابها الخاص على "انستغرام" كما كشفت عن الوضع الصحي للمولود وجنسه 

وصرّحت وكالة SALT الترفيهية حول هذا الأمر قائلة: "نودّ أن نبلغكم بان النجمة الكورية بارك شين هاي قد أنجبت طفلاً وهو صبي ويتمتع بصحة جيّدة في يوم 31 مايو، كما ان النجمة الكورية تتمتّع بصحة جيّدة وهي ترتاح الآن ومحاطة بزوجها وعائلتهما، نطلب منكم ارسال التهاني والدعم لهما اللذان رزقا بالمولود، شكراً لكم".

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وكانت النجمة الكورية بارك شين قد أعنلت خلال وقت سابق عن حملها من خلال بيان خاص لها عبر حسابها الخاص على "انستغرام" وذلك خلال شهر نوفمبر في العام الماضي، وذلك قبل اعلانها عن زواجها من النجم تشوي تاي والذي أشارت إليه إلى أنه دعمها ووقف الى جانبها.

وعبر جمهور الفنانة الكورية عن سعادته البالغة بعد هذا الخبر متمنين لها ولطفلها الصحة والسلامة، كما تساءل عدد كبير منهم عن اسم الطفل والمزيد من التفاصيل التي تتعلق بالولادة وحالته

وتحظى النجمة بارك شين هاي بشعبية كبيرة وجماهيرية واسعة في كوريا، وشكل زواجها من تشوي تاي جون مفاجأة سارة لجمهورها الواسع

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