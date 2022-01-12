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النجم البوليوودي "هيريثك روشان" يحتفل بعيد ميلاده بضم فرد جديد لعائلته

منشور 12 كانون الثّاني / يناير 2022 - 02:10
هيريثك روشان
هيريثك روشان

احتفل النجم البوليوودي الوسيم "هيريثك روشان" بعيد ميلاده الثامن والأربعين يوم الاثنين الماضي، وذلك مع عائلته وأصدقائه ومتابعينه على وسائل التواصل الاجتماعي.

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هيريثيك روشان يضم فرد جديد لعائلته

ضمّ النجم البوليوودي "هيريثك روشان" فرداً جدياً لعائلته بمناسبة عيد ميلاده الـ 48 عاماً، وهو عبارة عن جرو صغير أطلق عليه اسم "ماوغلي" حيث أحضره من مؤسسة إنقاذ الحيوانات الضالة عقب مساعدته.

ونشر هيريثيك مقطع فيديو للجرو الصغير عبر حسابه الخاص على "انستغرام" وعلّق على الفيديو بقوله: "مرحباً أيها الناس انا اسمي ماوغلي لقد تم مساعدتي وانقاذي بعد أن عثرت روزي اللطيفة علي، شكراً لك لجعل العالم أفضل بالنسبة لنا، وأعتقد أننا سنرى بعضنا البعض كثيراً".

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وحصل مقطع الفيديو على العيدد من الاشادات من قبل متابعين هيريثيك حتى ان بعض نجوم بوليوود علّقوا على الموضوع ومن أبرزهم بريانكا شوبرا التي قالت: "إن قرار تتبني كلب تم إنقاذه هو افضل قرار على الإطلاق".

ووصفت النجمة البوليوودية الشهيرة كريتي سانون الجرو فقالت: "غن الجرو لطيف للغاية وصغير"، وهو الشيء نفسه الذي اتفق عليه تايجر شروف.

كما تفاعل الكثير من محبيه عبر السوشال ميديا مع هذا القرار متمنين لنجمهم المفضل عيد ميلاد سعيد وسنة مليئة بالنجاحات

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