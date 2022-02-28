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النجم الكوري كيم هيون جونغ يعلن زواجه من فتاة غير مشهورة

منشور 28 شباط / فبراير 2022 - 10:47
كيم هيون جونغ
كيم هيون جونغ

كشفت الأخبار أن الممثل والمغني الكوري كيم هيون جونغ (Kim Hyun Joong) يستعد للزواج من سيدة لا تنتمي للوسط الفني.

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وتزامنًا مع الأخبار، شارك كيم جونغ الأخبار السعيدة خلال حفله الغنائي، وقال: "لا أعرف كيف يمكنني قول هذا لكني لقد قررت قضاء بقية حياتي مع إنسانة وقفت إلى جانبي خلال الأوقات الصعبة والمنهكة. حين أفكر في الحياة التي عشتها حتى الآن، أنا أدرك مدى الاهتمام والحب الكبير الذي تلقيته وأنا ممتن بشدة لكم جميعا أيها المعجبين الذين لطالما وقفتم بهدوء إلى جانبي خلال أحلك الأوقات وأصعبها".

وتابع: "وبما أننا استطعنا اللقاء أخيرا بشكل شخصي والتحدث بهذا الشكل، أعتقد أن اليوم سيكون ذو معنىً مهم. أنا لم أتمكن من استجماع شجاعتي والمضي قدما في النصف الثاني من حياتي خلال أحلك أيامي إلا بفضل حبكم ودعمكم لي".

وأضاف: "لقد شعرت وكأني سأندم على الأمر طوال حياتي لو أني لم أعبّر عن مشاعري لكم إلا عبر الكلمات المكتوبة، بالنظر إلى مقدار الحب اللانهائي والدعم الذي تلقيته منكم أيها المعجبين، لهذا أردت استغلال هذه الفرصة في الحفل لمشاركة هذا الخبر معكم."

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وكشفت التقارير أن كيم هيون جونغ وحبيبته، الذين جمعتهما علاقة طويلة كأصدقاء، لن يعقدا حفل زفاف بسبب تفشي فيروس كورونا.
 

كلمات دالة:كيم هيون جونغزواجكيبوبنجومنجوم كوريا

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