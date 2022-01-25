خطيبة النجم الكوري تشانسونغ تكبره بـ8 سنوات.. وهذا عمرها!

انتشرت شائعات تفيد أن النجم الكوري تشانسونغ (Chansung) مخطوب لفتاة تكبره بثماني سنوات، وذلك بعدما كشف عن خططه للزواج منها بعد إعلان حملها.

أفادت تقرير مُطلعة على الصناعة الترفيهية أن خطيبة تشانسونغ تكبره بـ8 سنوات، أي تبلغ من العمر 40 عامًا، فالنجم من مواليد عام 1990 ويبلغ من العمر 30 عامًا.

وأصدرت وكالة JYP الترفيهية بيانًا ترد فيه على التقارير، جاء فيه: "عقدنا الحصري مع هوانغ تشانسونغ قد انتهى مؤخرا، لذا نود أن تتفهموا أنه يصعب علينا التحقق من حياته الشخصية."

وكان قد أشار النجم أنه لن يكشف عن هوية زوجته، لأنها ليست من الوسط الفني.



تشانسونغ يعلن حمل خطيبته



أعلن تشانسونغ الأخبار السعيدة عبر حسابه على "إنستغرام"، وكتب: "لقد كان بالفعل شتاء باردًا. لقد مرت 15 عامًا منذ أن بدأت في مجال الترفيه بعمر الـ17 عامًا. حتى الآن، كان هناك الكثير من الأشياء والذكريات. شكراً لانهائي لجميع الفنانين الرائعين الذين صنعت معهم ذكريات لا تقدر بثمن. واليوم أريد أن أخبركم عن التغيير والسعادة بالنسبة لي".

وأضاف: "أواعد فتاة منذ فترة طويلة، لقد كانت ملاذًا لقلبي غير المستقر لفترة طويلة، وهي صديقة وعشيقة يمكنني التحدث إليها عن أي شيء. أثناء التحضير والتخطيط للزواج منها بعد تسريحي من الخدمة العسكرية، جاءت نعمة الحياة الجديدة أسرع من المتوقع، وأنا أفكر في الزواج في أبكر من العام المقبل على أقرب تقدير. أنا حذر للغاية لأنها ما زلت في المراحل الأولى من حملها، لكنني أشارك هذه الأخبار لأنه يتوجب عليَّ إعلامكم جميعًا بهذا أولاً".



تشانسونغ يفسخ عقده مع وكالة JYP الترفيهية



كشف النجم أن عقده مع وكالة JYP الترفيهية سينتهي في شهر يناير من العام المقبل، وأكَّدت أنه لن يقوم بتجديده؛فالتزامات تكوين عائلة تتطلب منه بدء مسيرته الخاصة.

وأعرب عن قلقه إزاء رد فعل المعجبين من الخبر المفاجئ، وقطع عهدا بأن يستمر في بذل قصارى جهده كعضو في فرقة 2PM وكممثل.

