انتحار ملكة جمال Playboy آشلي ماتينغلي عن عمر 33 عاماً

أعلنت مصادر عن وفاة نجمة playboy "آشلي ماتينغلي" السابقة عن عمر يناهز 33 عاماً يوم الجمعة الماضية الموافق 17 أبريل.

وتم العثور على العارضة الشقراء ميتة في منزلها في أوستن تكساس حيث يُعتقد أنها متوفية منذ يومين من اكتشاف الجثة أي يوم الأربعاء الموافق 15 أبريل.

وكشفت شقيقة آشلي كريستي لموقع TMZ الإخباري أن شقيقتها ىشلي تركت رسالة انتحار في مكان الحادث حيث وجودها هناك.

واشتهرت آشلي كملكة جمال playboy لعام 2011 أي قبل تسع سنوات وكشف عائلتها أنها كانت تحاول لملمت حياتها وتكافح مع إدمان الكحول.

كما حصلت آشلي على كلب لمساعدتها في وحدتها حيث حصلت العائلة عليه بعد وفاتها.

وعبّرت شقيقتها عن حزنها الشديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي فقالت: "لأنني لم أجد الكلمات المناسبة لذلك سأترك هذه الرسالة هنا: "أنا أحبك وسوف أفتقدك كل يوم وأنا أعلم بأنك أروع ملاك في السماء".

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