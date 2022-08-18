انتقادات وشكاوي ضد مسلسل "اسمعني".. وهيئة الرقابة لا تهتم

تلقّت هيئة الرقابة والاعلام في تركيا العديد من الشكاوي والبلاغات من قبل الجمهور ضد المسلسل التركي الجديد "اسمعني" والذي يعرض على القنوات التركية، ويعتبر من أنجح المسلسلات الصيفية خلال هذه الفترة

شكاوي ضد مسلسل اسمعني

تداولت الصحف التركية أخبار تفيد بوجود عدد من البلاغات والشكاوي ضد هيئة الرقابة والتلفزيون التركية وذلك بسبب مسلسل "اسمعني"، حيث أن المسلسل يتضمن مشاهد وصفت بـ العنيفة من تنمّر ومكائد بين طلّاب المدارس.

وعبر الجمهور عن غضبهم بسبب مشاهد التنمر التي يستعرضها العمل بشكل كبير من خلال قصص الطلاب، وهو ما دفع عدد كبير منهم لتقديم بعض الشكاوي لايقاف هذا العمل

ومن اكثر المشاهد التي أثارت حالة غضب بين الجمهور، هي مشهد تعرض طالبان للتنمر من قبل عدد من زملائهم، وقام الطلّاب بتجريد الطالبان ملابسهما وابقائهما عاريين وتصويرهما وهم عراة وبجانب بعضهما البعض، وهو المشهد الذي وصف ايضًا بالجريء حيث ان الطالبين فتاة وشاب.

هيئة الرقابة تلتزم الصمت

بالرغم من الشكاوي والبلاغات الكثيرة ضد مسلسل اسمعني الا أن هيئة الرقابة لم تصدر أي قرار ضد هذا العمل حتى هذه اللحظة ولم تفرض اي من العقوبات، حيث أنه عادة ما يتم اصدار غرامات مالية ضد أي عمل يروّج للعنف وضد الرجل والمراة.

نبذة عن مسلسل "اسمعني"

تدور أحداث المسلسل في بيئة المدرسة الثانوية حيث يناقش قضية التنمّر المنتشرة بين طلاب المدارس وخاصة مدارس الأثرياء، وتمكن العمل من تحقيق نجاح كبير حيث أصبح واحد من أبرز الاعمال التركية في هذا الموسم