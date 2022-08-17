مع عرض الحلقة الأخيرة من Better call saul.. نهاية خالفت التوقعات وأرضت الجمهور

عرضت الحلقة الأخيرة من مسلسل Better Call Saul يوم أمس 16 أغسطس، حيث جاءت النهاية أكثر سعادة، وتفاؤلًا من العمل الأصلي Breaking Bad، والذي كانت نهايته صادمة وحزينة

نهاية Better call saul أكثر سعادة Breaking Bad

بالرغم من ان نهاية Better call saul لم تكن سعيدة بالشكل الكامل، الا انها لم تكن مأساوية مثل نهاية مسلسل Breaking bad والتي انتهت بمذبحة مأساوية ومقتل شخصية والتر وايت بطل العمل

وبهذا الخصوص، طُرح سؤال على مؤلف المسلسل المشتق حول اختلاف النهاية عن مسلسل Breaking bad، فقال المؤلف: "ذهب والتر وايت بطريقة غريبة والطريقة التي كان يريدها فهو محتقر من العالم ومحتقر من قبل عائلته ولكنه كان دائماً يحقق أهدافه وترك الأموال لعائلته".

وتابع المؤلف: "أما سول فهو يملك شيء مختلف في ذهنه ويشبه سول الكثير من الأشخاص فهو يبحث عن معنى لذلك أردنا شيء مختلف نوعاً ما".

واختتم حديثه في رده قائلًا: "والتر وايت كانت تفاصيله كلها دموية والقتل لذلك كانت النهاية مذبحة، اما سول فشخصيته لم تحمل السلاح في الأصل لذلك اختلفت النهاية"

تفسير الحلقة الأخيرة من Better call saul

وحول تفسير نهاية قال المؤلف: "هي نهاية متفائلة لأن اجراء التغيير الحقيقي في أي شخص هو شيء صعب جداً وهذا الرجل سول لديه الدافع المدمر للذات والذي يستمر في العودة وهو يفعل العديد من الاشياء التي ليس عليه فعلها مثل العمل مع والتر وايت، أو اقتحام منزل السيد لينغكك".