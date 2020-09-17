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بإطلالة مستوحاة من الريف ورعاة البقر.. تايلور سويفت تتألق بحفل توزيع جوائز ACM

منشور 17 أيلول / سبتمبر 2020 - 09:57
تايلور سويفت
تايلور سويفت

استضافت أكاديمية جوائز موسيقى الريف عرضاً سنوياً لحفل توزيع الجوائز السنوية والتي امتازت بحفل صغير والتزامه بقواعد التباعد الاجتماعي في ناشفيل.

وبالرغم من أن الاحتفال كان مزيجاً من المعروض المقدّمة سابقة والمسجلة مع عروض مباشرة بسبب فيروس كورونا إلا ان النجوم ما زالوا قادرين على الظهور بأجمل إطلالاتهم على السجادة الحمراء.

وحافظت النجمة "تايلور سويفت" على إطلالتها البسيطة والأنيقة والتي تميّزت ببنطال بيج من القماش وبخصر عالي مع بلوزة من الترتر الأحمر والتي وضعتها داخل البنطال، كما اعتمدت تسريحة الكعكة المنخفضة لشعرها الأشقر.

Stylish: Taylor, 30, posed for photos outside the Grand Ole Opry in a dark red sequin turtleneck which she paired with beige pants and black strappy heels with chunky gold ankle straps

أما النجمة "كيلسي باليريني" فقد اختارت ارتداء فستان باللونين الأحمر والأسود من الترتر وأضافت قطعة من القماش اللامع على الكتف وممتد إلى الخصر، كما نسّقت معه حذاء طويل لامع ومطابق لونه للفستان.

Sleek: A shoulder sash was fastened at the waist with a large diamond triangle clasp and she wore her long blonde hair in a half ponytail and accessorized with large hoop earrings

ولم تكن النجمة مارين موريس أقل أناقة من سابقاتها حيث اعتمدت إطلالة ملوّنة بفستان ماكسي وتميّز بشق كبير جهة الصدر، كما قررت ميراندا لامبرت الظهور بإطلالة رعاة البقر بقميص أزرق مزيّن بالشراسيب ومفتوح جهة الصدر مع بنطال جينز.

Shining bright: Maren, 30, chose an eye-catching tropical-themed long-sleeve dress with a very low-cut neckline and stepped out in bright orange sandal heels

Pretty look: Miranda Lambert decided to keep it country with a fringed blue shirt and black trousers embroidered with blue patterns, adding a red carpet touch with silver heels

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