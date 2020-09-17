بإطلالة مستوحاة من الريف ورعاة البقر.. تايلور سويفت تتألق بحفل توزيع جوائز ACM

استضافت أكاديمية جوائز موسيقى الريف عرضاً سنوياً لحفل توزيع الجوائز السنوية والتي امتازت بحفل صغير والتزامه بقواعد التباعد الاجتماعي في ناشفيل.

وبالرغم من أن الاحتفال كان مزيجاً من المعروض المقدّمة سابقة والمسجلة مع عروض مباشرة بسبب فيروس كورونا إلا ان النجوم ما زالوا قادرين على الظهور بأجمل إطلالاتهم على السجادة الحمراء.

وحافظت النجمة "تايلور سويفت" على إطلالتها البسيطة والأنيقة والتي تميّزت ببنطال بيج من القماش وبخصر عالي مع بلوزة من الترتر الأحمر والتي وضعتها داخل البنطال، كما اعتمدت تسريحة الكعكة المنخفضة لشعرها الأشقر.

أما النجمة "كيلسي باليريني" فقد اختارت ارتداء فستان باللونين الأحمر والأسود من الترتر وأضافت قطعة من القماش اللامع على الكتف وممتد إلى الخصر، كما نسّقت معه حذاء طويل لامع ومطابق لونه للفستان.

ولم تكن النجمة مارين موريس أقل أناقة من سابقاتها حيث اعتمدت إطلالة ملوّنة بفستان ماكسي وتميّز بشق كبير جهة الصدر، كما قررت ميراندا لامبرت الظهور بإطلالة رعاة البقر بقميص أزرق مزيّن بالشراسيب ومفتوح جهة الصدر مع بنطال جينز.

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