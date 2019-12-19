بالرغم من الاضطرابات التي مروا بها خلال العام.. الأميرة بياتريس ويوجيني في حالة معنوية عالية خلال غداء الملكة

أقيمت مأدبة غداء في قصر باكنغهام للملكة بمناسبة العيد ميلاد يوم أمس الأربعاء، حيث أنه تقليد في هذا الوقت تجتمع فيه العائلة المالكة للاحتفال مع الملكة قبل ذهابها إلى ساندرينغهام للاحتفال بموسم الأعياد هناك.

وحضر جميع أفراد العائلة المالكة بما فيهم الأميرة بياتريس وشقيقتها الأميرة يوجيني حيث بدتا بمعنويات عالية جداً لدى وصولهما للقصر.

والتقطت صورةً للأميرة بياتريس أثناء تصويرها على أبواب القصر بينما كانت تبتسم للكاميرا وترتدي معطفاً رمادي اللون من مجموعة Carven وبقيمة 910 جنيه أسترليني.

وبالرغم من انه من العادة ان يحضر أزواج العائلة المالكة المرموقين غداء الملكة في عيد الميلاد إلا أن خطيب الأميرة بياتريس رجل الأعمال المليونير إيدو مابيلي لم يكن حاضراً معها.

أما يوجيني فقد كانت بحالة جيدة عند تصويرها لاحقاً وهي بالسيارة إلى جانب زوجها جاك بروكسبانك.

ويبدو واضحاً ان هذا العيد سيكون بمثابة إنهاء اضطرابات العام التي مروا بها كل من يوجيني وبياتريس بسبب والدهم الأمير أندرو وتوّرطه في فضيحة صديقة جيفيري والتي أدت إلى تأجيل حفل بياتريس.

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