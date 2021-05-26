بالرغم من مرور 20 عام على انفصالهما.. لا يزال براد بيت الضيف المفضّل لدى جينيفر أنيستون في Friends!

أدرجت النجمة "جينيفر أنيستون" زوجها السابق براد بيت كواحد من الضيوف المفضّلين الذين استمروا في الظهور خلال المواسم المختلفة من مسلسل Friens.

وخلال مقابلة نجمات المسلسل في برنامج Access Hollywood تحدّثت كل من جينيفر أنيستون وكورتيني كوكس وليزا كودرو حول من يقدّم لهم أفضل النصائح ويبقيهم أكثر تنظيم ونجومهم المفضلين االذي ظهروا معهم في العرض.

وذكرت النجمات بأن كل من بن ستيلر ، وريس ويذرسبون ، وبول رود ، وشون بن ، وتشارلي شين ، وعائشة تايلر من بين النجوم المفضلين لهم كضيوف.

ولكن جينيفر أنيستون لم تنس زوجها السابق براد بيت فقالت: "كان السيد براد بيت رائعاً"، وأضافت ليزا أيضاً: "إنه حقاً رائع".

وكان براد بيت قد لعب دور ويل كولبير وهو أحد أصدقاء رايتشيل في الثانوية العامة، حيث كانت جينيفر وبراد لا يزالا متزوجين في ذلك اللقاء.

واقترب موعد لم شمل الجديد من Friends الذي طال انتظاره، حيث سيتم عرضه لأول مرة على HBO Max في 27 مايو.

كما سيضم لقاء الشمل عدد من المشاهير منهم: "جيمس كوردن ، وديفيد بيكهام ، وجوستين بيبر ، و BTS ، وجيمس كوردن ، وليدي غاغا ، وميندي كالينج ، ومالالا يوسفزاي".

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