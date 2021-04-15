بعد إشاعات تبنيها طفل.. جينيفر أنيستون تعترف أن فكرة الأطفال "مخيفة"

تصدرّت النجمة "جينيفر أنيستون" عناوين الصحف عند تحدّثها حول حياتها الخاصة وخططها لتبني الأطفال منذ فترة طويلة.

وأثيرت الشائعات مؤخراً حول قيام النجمة البالغة من العمر 51 عاماً بتبني طفلاً من المكسيك، وتزامناً مع هذه الشائعات ظهرت العديد من تصريحاتها السابقة حول فكرة الأطفال ووجودهم.

وخلال عام 2016 أعربت جينيفر عن هوس وسائل الإعلام والصحافة بحياتها الشخصية وخططها لتكوين عائلة من خلال مقال كتبته لـ Huffpost.

وكتبت جينيفر: "لقد أوضح لي الشهر الماضي أننا نحدد قيمة المرأة بناءً على حالتها الزوجية والأمومة، حيث أن النساء غير المتزوجات وليس لديهن أطفال غير ناجحة وغير سعيدة، وهذا شيء خاطىء".

كما صرّحت ذات مرة خلال مقابلة لها مع مجلة Elle حول الإنجاب فقالت: "لقد وجدت فكرة إنجاب الأطفال بصراحة مخيفة نوعاً ما، فبعض الناس وجدوا ليكونوا أزواج وينجبوا أطفال وأنا لا أعرف كيف يأتي ذلك بشكل طبيعي بالنسبة لي".