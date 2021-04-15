  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. بعد إشاعات تبنيها طفل.. جينيفر أنيستون تعترف أن فكرة الأطفال "مخيفة"

بعد إشاعات تبنيها طفل.. جينيفر أنيستون تعترف أن فكرة الأطفال "مخيفة"

منشور 15 نيسان / أبريل 2021 - 08:21
جينيفر أنيستون
جينيفر أنيستون

تصدرّت النجمة "جينيفر أنيستون" عناوين الصحف عند تحدّثها حول حياتها الخاصة وخططها لتبني الأطفال منذ فترة طويلة.

اقرأ ايضاًجينيفر أنيستون تضع قواعد صارمة لعلاقتها مع براد بيت.. وعلاقة رومانسية جديدة تلوح بالأفق!جينيفر أنيستون تضع قواعد صارمة لعلاقتها مع براد بيت.. وعلاقة رومانسية جديدة تلوح بالأفق!

وأثيرت الشائعات مؤخراً حول قيام النجمة البالغة من العمر 51 عاماً بتبني طفلاً من المكسيك، وتزامناً مع هذه الشائعات ظهرت العديد من تصريحاتها السابقة حول فكرة الأطفال ووجودهم.

وخلال عام 2016 أعربت جينيفر عن هوس وسائل الإعلام والصحافة بحياتها الشخصية وخططها لتكوين عائلة من خلال مقال كتبته لـ Huffpost.

اقرأ ايضاًجينيفر أنيستون تضع قواعد صارمة لعلاقتها مع براد بيت.. وعلاقة رومانسية جديدة تلوح بالأفق!جينيفر أنيستون تعود لحبها القديم..وصورة لكلبها تؤكد الأخبار!

وكتبت جينيفر: "لقد أوضح لي الشهر الماضي أننا نحدد قيمة المرأة بناءً على حالتها الزوجية والأمومة، حيث أن النساء غير المتزوجات وليس لديهن أطفال غير ناجحة وغير سعيدة، وهذا شيء خاطىء".

كما صرّحت ذات مرة خلال مقابلة لها مع مجلة Elle حول الإنجاب فقالت: "لقد وجدت فكرة إنجاب الأطفال بصراحة مخيفة نوعاً ما، فبعض الناس وجدوا ليكونوا أزواج وينجبوا أطفال وأنا لا أعرف كيف يأتي ذلك بشكل طبيعي بالنسبة لي".

 

كلمات دالة:جينيفر أنيستونأخبار المشاهيرأعمال المشاهيرتصريحات المشاهيرحياة المشاهير

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...