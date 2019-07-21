بالصور: بريانكا شوبرا تستعرض جسدها ببكيني وردي وسط المياه..وتدخن السيجار!

أتمَّت الممثلة الهندية "بريانكا شوبرا" عامها الـ37 يوم الجمعة الماضي، ما يعني احتفالات صاخب وأوقات ممتعة برفقة أصدقائها وزوجها النجم الأمريكي "نيك جوناس".

رصدت عدسات الباباراتزي النجمة الحسناء برفقة عائلتها وأصدقائها يستمتعون بأشعة الشمس على متن يخت "ديفيد جروتمان" الفاخر في ميامي بولاية فلوريدا، ويمكننا رؤية "شوبرا" تقود دراجة مائية بسرعة مُستعرضةً جسدها ببكيني وردي مُثير من العلامة التجارية العالمية Norma Kamali بقيمة 627 جنيه استرليني، وأضفت لمسة من الكلاسيكية بارتداء قفازات نفس اللون.





وأضفت "شوبرا" لمسة من الطفولة إلى يومها، فاستأجرت قارب منتفخ مُزيَّن بقوس قزح، وقضت وقتها بين الجلوس داخله والسباحة في مياه البحر، وبعدما فرغت من السباحة، شاركت زوجها بتدخين سيجارة.

وتألَّقت "بريانكا شوبرا" مُرتديةً فستانًا صيفيًا مخططُا بألوان قزح القزح المُشعة وغطَّت رأسها بقبعة قش، في حين حمت عينيها بنظارات شمسية سوداء.







وسابقًا، احتفلت "شوبرا" بعيد ميلادها في حفل عشاء ضخم أقيم في كومودو في ميامي، حيث تألَّقت مُرتديةً فستانًا أحمر قصير بمن قماش الترتر البرّضاق ذو فتحة صدر طويلة، وزيَّنت شعرها بطوق حمل جملة Birthday Girl، وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر مموجة أسدلتها على جانبي كتفها.

وكان من بين المتواجدين في الاحتفال الممثلة الهندية " بارينييتي شوبرا"، ابنة عم النجمة، و"مادو شوبرا"، والدة "بريانكا شوبرا"، فقد سافرتا إلى ميامي للاحتفال بعيد ميلادها.







