بالصور: سيندي كيمبرلي بالحجاب وطاسة الذهب في أبو ظبي.. هل اعتنقت الإسلام؟

تبقي عارضة الأزياء الهولندية "سيندي كيمبرلي" متابعيها الذين يبلغ عددهم أكثر من 9.2 مليون متابع على إطلاع بكل ما هو جديد في حياتها، ومؤخرًا شاركتهم مقتطفات مثيرة من رحلتها إلى إمارة أبو ظبي مُستمتعًا بالأجواء الشاطئية والروحانية.

نشرت "سيندي كيمبرلي" سلسلة صور لها من داخل مسجد الشيخ زايد الكبير في إمارة أبو ظبي، واختارت إطلالة محتشمة إسلامية احترامًا لقدسية المكان مُرتديةً عباية سوداء مُزيَّنة بتطريزات ونقوش تقليدية باللون الأحمر والأسود والبيج، في حين غطَّت شعرها بالكامل بحجاب أسود.

وما زادها جمالًا الزينة التقليدية الذهبية التي ترتديها الإماراتيات على رؤوسهن وتسمة بالـ"طاسة"، كما اعتمدت أحمر الشفاه باللون الأحمر العنابي ومكياج عيون جذاب فبدت كالعربيات بجمالهن الساحر.

وعلَّقت على الصور: "أجمل يوم في أجمل مكان".

وأشاد العديد بجمالها وجمال إطلالتها، وتقديرها للمكان، فكتب أحد المعجبين: "ارتداؤك للحجاب في المسجد لا يعد مشكلة، بل احترام منك، فهو مكان للعبادة.. أما دخولك المسجد دون حجاب يعد تقليل من احترام المكان".

بينما تساءل الكثيرون إذا ما اعتنقت الإسلام، فكتب أحدهم: "هل ستعتنقين الإسلام؟".

وفي وقت لاحق، نشرت "كيمبرلي" صورًا لإجازتها الشاطئية في الجنة الاستوائية لجزيرة زايا نوراي، الواقعة في أبو ظبي في الإمارات العربية، فظهرت مُرتديةُ ملابس سباحة بيضاء من قطعة واحدة، وتظهر في إحدى الصور على مركبة مائية برفقة إحدى صديقاتها.

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