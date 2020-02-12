عارضة أزياء محجبة تتألق في أسبوع الموضة بنيويورك (صور)

خطَّت عارضة الأزياء الصومالية "أوغباد عبدي" خطواتها بتألق على منصة عرض أزياء العلامة التجارية العالمية "أوسكار دي لا رينتا" لمجوعتة خريف 2020 وذلك خلال أسبوع الموضة في نيويورك.

خطفت "أوغباد عبدي" ذات الـ18 عامًا الأنظار بأناقتها على خشبة المسرح بإطلالات مُفعمة بالحيوية إلى جانب عارضات أزياء عالميات أمثال عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية "بيلا حديد"، حيث اختارت ارتداء بنطال فوشي عريض ذي خصر عالٍ، نسَّقته بتوب أسود زيِّنت أكمامه بقطع قماش ساتان وردية، في حين زيَّنت نفسها بحجاب وردي من قماش الساتان.

وما يميِّز "عبدي" عن غيرها من عارضات الأزياء حجابها الذي تلفه بأناقة على وجهها الجميل لتكون على خطى عارضة الأزياء السودانية "حليمة آدن"، كما تعتبر أول عارضة أزياء مُحجبة تشارك في عروض أزياء "فيندي" عام 2019.

وشاركت "عبدي" في العديد من عروض الأزياء لأشهر العلامات التجارية مثل: باربري، ميو ميو، أوفوايت، ماكس مارا، فيكتوريا بيكهام، آنا سوي، وغيرها الكثير.

يذكر أن قصة "عبدي" تتشابه بقصة "حليمة آدن" فقد ولدت في الصومال، ثمّ انتقلت مع عائلتها إلى كينيا بعد اندلاع الحرب الأهلية، عاشت في مخيّم للّاجئين لمدة 9 أعوام، سافرت بعد ذلك لتعيش في ولاية لوا الأميركية، ثم انطلقت بثقة في عالم عارض الأزياء فور تخرّجها من المدرسة.

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