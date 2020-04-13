بالصور: كاتي بيري وجنينها يحتفلان بعيد الفصح.. وتتحول إلى أرنبة

من الواضح أن النجمة الأمريكية "كاتي بيري" تستمتع بوقتها في عيد الفصح على الرغم من تواجدها في المنزل لدواعي الحجر الصحي، إلَّا أن تواجد خطيبها الممثل الإنجليزي "أورلاندو بلوم" وجنينها أذهبا عنها الشعور بالقلق الخوف في هذه الأوقات الصعبة.

وشاركت "كاتي بيري" متابعيه عبر موقع "إنستغرام" صورة رائعة لها أمام المرآة مُتنكرة بزي أرنت أبيض، في حين استعرضت تكوُّر بطنها، في حين لم تضع مستحضرات تجميل على بشرتها الصافية.



وأرفقت الصورة بتعليق: "بعض الأرانب ستظهر عبر بث مباشر على موثع فيسبوك الليلة قبل عرض حلقة برنامج المواهب على قناة ET بتمام الساعة 7:45 مساءً؛ من أجل الإجابة على أسئلتكم حول American Idol".

وفي وقت سابق، كشفت المغنية الشهيرة جنس مولودها، وذلك بعد أشهر من إعلان خبر حملها بطريقة مذهلة في الفيديو المصوَّر لأغنيتها الجديدة Never Worn White.

شاركت "كاتي بيري" متابعيها عبر موقع "إنستغرام" صورة مقرَّبة لخطيبها الوسيم مبتسمًا ووجه مُلطخ بالكريما الوردية كاشفةً بذلك جنس مولودها، وكتبت: "إنها فتاة".



وحازت الصورة منذ نشرها على ما يقارب 3.7 مليون إعجاب، بينما حصلت على آلاف التعليقات.

من جهة أخرى، كشف المصدر أن "كاتي" (35 عامًا) و"أورلاندو" (43 عامًا)، يخططان لإقامة حفلي زفاف، سيكون أحدهما محلي والآخر سيكون في منطقة أبعد وسيتطلب سفرًا.

ويذكر أن هذا سيكون الزواج الثاني لـ"كيتي"، حيث تزوجت من الممثل البريطاني "راسل براند" (44 عامًا) في عام 2010، قبل الانفصال في 2012، ولم يثمر زواجهما عن أي أطفال.



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