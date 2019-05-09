بالصور: لحظة حميمية تجمع جو جوناس وزوجته في عرض أزياء لويس فيتون

قدم دار أزياء "لويس فيتون" مجموعته كروز 2020 للأزياء المستوحاة من أسلوب الثمانينات في المحطة رقم 5 من مطار جورج اف كينيدي في مدية نيويورك يوم أمس الأربعاء.

وحضر الحدث العديد من النجوم العالميين من بينهم المغني الأمريكي "جو جوناس" وزوجته الممثلة الحسناء "صوفي تيرنر"، الذين تألقا وخطفا الأنظار بإطلالتيهما الأنيقة، فاختارت "صوفي" ارتداء سترة باللونين الأسود والأبيض مُزيَّنة بنقوش جلد النمر وكشاكش ناحية الصدر والأكتاف، وأبرزت خصرها النحيل بحزام من ذات القماشة.





ونسَّقت الحسناء إطلالتها ببنطال أحمر من الجلد، وحملت حقيبة يد باللونين الأسود والأبيض، بينما انتعلت حذاء أسود كبير جليدي، وأبرزت جمال ملامحها مُعتمدةً مكياج بسيط لبشرتها وسرَّحت شعرها على شكل ذيل حصان.

من جهة أخرى، ارتدى "جوناس" كنزة سوداء ذات ياقة عالية، وبنطال مُخطط باللونين الأسود والأبيض.

وتشارك الزوجين لحظة عاطفية وراء الكواليس، حيث تنظر "صوفي" إلى "جو" بعاطفة وشغف، وذلك قبل أن يتوجها لحضور الحفل الذي أقيم بعد العرض.





يذكر أن الثنائي عقدا قرانهما في حفل زفاف سري أقاماه في كنيسة محلية، بلغ تكلفته 600 دولار فحسب، لى خلاف تكلفة الزفاف الأسطوري لـ"بريانكا و"نيك" الذي بلغت تكلفته أكثر من نصف مليون دولار.