بالصور: ميغان ماركل ترتدتي قلادة الحب.. وهذا ما تعنيه بالفرنسية

أضفت دوقة ساسكس "ميغان ماركل" لمسة عاطفية لإطلالتها أثناء تواجدها في لندن.

تواجدت "ميغان ماركل" في المسرح الوطني لحضور أحدث معارضهم Immersive Storytelling Studio، وتألَّقت الدوقة مُرتديةً تنورة بيضاء ضيقة من العلامة التجارية رولاند موري: وبلوزة بأكمام منتفخة من "توب شوب"، وأكملت مظهرها مُتزينة بقلادة ذهبية تحمل رسالة خفية وعاطفية.

وشاركت مصممة المجوهرات "صوفي ليز" قطعة المجوهرات التي ارتدتها "ميغان" عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، حيث كشفت أن الدوقة اختارت قلادة ذهبية يطلق عليها اسم "قلادة الحب" حُفِرَ عليها نقوش باللغة الفرنسية بكلمتي "أمس" و"غدًا" بالإضافة إلى تزينها بحجر الألماس والروبي.



ووفقًا لما قالته "ليز" فإن العبارة تُترجم إلى "كل يوم أحبك أكثر ، أكثر من الأمس وأقل من الغد" ، وهي عبارة عن سلسلة مستخرجة من "الأغنية الخالدة" للشاعر الفرنسي في القرن التاسع عشر "روزموند جيرار".

وليس من الواضح ما إذا كانت المجوهرات هدية من الأمير هاري أم لا - أو ربما قصيدة لحياة "ميغان الجديدة" كأم لابنها "آرتشي"؛ لكن في كلتا الحالتين، تُظهر القطعة جانب الدوقة الجميل.