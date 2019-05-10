بالفيديو: آن هاثاوي تُكرم بنجمة في ممر الشهرة.. فما علاقة شعب التونغفا؟

بعد مسيرتها الفنية الحافلة بإنجازات سينمائية ودرامية عالمية، مُنِحَت النجمة الأمريكية "آن هاثاوي" نجمة باسمها في ممر الشهرة في هوليوود تكريمًا لمسيرتها العظيمة يوم أمس الخميس.

ألقت "آن هاثاوي" خطابًا مؤثرًا لدى حصولها على النجمة التي طال انتظارها ، شاكرةً الذين وقفوا إلى جانبها وقدموا مساندتهم لها، كما حرصت على الحديث عن شعب التونغفا.

قالت بكل شغف وحب: " "بدأت أفكر في الأرض التي تقبع أسفل هذه النجمة، أسفل تلك النجوم جميعها، وكيف اهتم بها وحوفظ عليها لآلاف السنين من قبل شعب تونغفا"، وأضافت " أعتقد من المهم الإشارة إلى أنهم ما زالوا يعيشون هنا اليوم. لذلك فإن الروح التي تسير عبر الأرض من تحتنا تنبثق عنهم ."





وتابعت: "لذلك أود أن أبدأ بتوجيه الشكر لشعب تونغفا، واعترف بأنهم الحراس الشرعيون للأرض التي عليها النجمة."

وتواجد إلى جانب النجمة الحسناء زوجها "آدم شولمان"، والدتها "كيت مكولي هاثاواي" ، ووالدها "جيرالد هاثاوي".

التونغفا هو شعب من الشعوب الأمريكية الأصلية التي استوطنت الغرب الأمريكي وكان تواجدها الرئيسي في ولاية كاليفورنيا وخصوصا حوض لوس أنجلوس وجزر القنال الجنوبية، وذلك قبل قدوم الوافدين الأوروبيين.

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