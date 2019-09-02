بالفيديو: أجواء روحانية تجمع براد بيت وزوج كيم كارداشيان!

يقيم نجم الراب الأمريكي "كانييه ويست" عرضًا كنائسيًا كل يوم أحد في مناطق مختلفة ضمن طابع حيوي روحاني بتواجد العديد من الشخصيات البارزة الذين يجتمعون للغناء والرقص، بالإضافة إلى أفراد عائلته اللذين يلفتون الأنظار على الدوام، لكن انضم هذه المرة فردًا غير متوقع إلى المجموعة.

فاجأ النجم الأمريكي "براد بيت" الجميع بحضوره العرض الكنائسي المُقام في بلدة واتس بمدينة لوس أنجلوس، واختار إطلالة كاجوال مُرتديًا تيشيرت رمادي وبنطال بيج في حين اعتمر قبعة زيتية من العلامة التجارية "Brixton "، وغطِّى عينيه بنظارة شمسية سوداء.

ورغم أن النجم حاول التخفي قدر المستطاع، إلّا أن محبيه اكتشفوا تواجده، وتهاتفوا لإلتقاط الصور معه، وبدل أن يبتعد ويُحاول الاختباء من عدسات الكاميرات، قرر مشاركتهم بالتقاط بعض الصور.

وكان من بين الحضور مقدم البرامج الإذاعية "بيغ بوي" الذي شارك متابعيه عبر موقع "إنستغرام" صورة التقطتها إلى جانب "بيت"، وكتب مُمازحًا: "حينما يتوسل براد بيت من أجل الاتقاط صورة برفقتك، ما الذي يجب عليك فعله؟ التقاط صورة".

وبطبيعة الحالـ تواجدت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان"، وشقيقتها الكبرى "كورتني كارداشيان"، وأفراد آخرين من العائلة.

ويجدر الإشارة أن العرض الكنائسي أصبح كتقليد أسبوعي لدى عائلة كارداشيان، حيث انطلقت الفكرة في السادس من شهر يوليو العام الجاري.





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