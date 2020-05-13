بالفيديو: أشباه نجوم مسلسل Friends يعيدون لم الشمل.. وشبيه جوي يصدم الجميع

يبدو أن محبي المسلسل الكوميدي الأشهر "Friends" سئموا انتظار لم شمل نجومهم المفضلين كما كان مقرر مسبقًا، فقد أُجِّلت المخططات لحين غير معلوم بسبب جائحة فيروس كورونا.

ورغم التأجيل الذي لم يعرف وقت انتهائه، فقد قرر شباب من مجموعة Central Perk، الذين يتشابهون بملامحهم مع طاقم عمل المسلسل، إعادة تصوير بعض المشاهد الكوميدية ونشرها عبر منصة "تيك توك".

My friends and I were too impatient waiting for the @FriendsTV reunion special to air so we made our own 😂 pic.twitter.com/Ro4edtqQE0 — Jessica Vill (@jbunzie) May 9, 2020



تعاونت "جيسيكا فيل" مع مجموعة من المقلدين لإعادة أداء مشهد كوميدي للمسلسل الأشهر، وقد صدمت الجميع بمدى تشابههم بالممثلين الأصليين وتحديدًا "جوي تريبياني" و"رويس غيلر"، وكتبت: "حينما ينفذ صبرك من انتظار لم شمل مسلسل Friends، لذا توجَّب عليك وعلى أصدقائك تحقيق ذلك".

يذكر أن مجموعة ممثلي مسلسل "Friends" أكَّدوا رسمياً خبر لم شملهم مرةً أخرى قريباً، وذلك بعد مرور 16 عاماً من بث الحلقة الأخيرة من مسلسل "Friends" عام 2004.



وشارك كل من النجوم جينيفر أنيستون وكورتني كوكس وديفيد شويمر وليزا كودرو نفس الصورة عبر حساباتهم الخاصة على انستغرام مع تعليق مطابق لجميعهم يقول "إنه يحدث" حيث وضعوا إشارة للنجوم المشاركين ولـ HBO Max.

والآن، يبدو علينا الانتظار لنهاية الصيف لنشهد لم شمل الممثلين الأصلين.