بالفيديو: إلتون جون يعقد حفل غنائي من منازل النجوم.. وماريا كاري تشعل الأجواء

يمتلك المغني البريطاني السير "إلتون جون" دفترًا مليء بأرقام المشاهير والنجوم العالميين؛ لذلك قرر تجنيد نخبة من ألمع الأسماء في مجال الموسيقى والغناء لأداء عروض حيَّة ومباشرة من منازلهم في حفل متلفز من أجل جمع التبرعات لمواجهة فيروس كورونا.

في ظل هذه الخلفية، افتتح السير "إلتون" حفل Fox Presents iHeart Living Room Concert مع تكريم للعاملين الصحيين في جميع أنحاء العالم، وأوضح أن الأموال التي تجمع من العرض ستذهب إلى مؤسسة Feeding America و First Responders Children الخيرية.

وعلى الرغم من استضافته الحفل، أشار "إلتون" إلَّا أنه غير قادر على أداء أغانيه نظرًا لتواجده في منزل لا يحتوي آلة بيانو، إلَّا أنه فيما بعد أدى أغنيته Don't Let The Sun Go Down On Me.



وشهد الحفل الذي استمر لمدة ساعة، وخالٍ من الإعلانات، عروضًا موسيقيًة من قبل أشهر النجوم من بينهم؛ "بيلي آيليش"، "باكستريت بوي"، "أليشيا كيز"، "سام سميث"، "ديمي لوفاتو"، "شون مينديز"، "كاميلا كابيو"،والنجمة الشهيرة "ماريا كاري".



غنت "أليشيا كيز" أغنيتها الضاربة Underdog التي تشيد بالمعلمين والأطباء الطلاب، وكذلك أولئك الذين يجابهون الفايروس وغير قادرين على الهرب.



وأدت فرقة "باكستريت بويز" أغنية Want It That Way، بينما خصص "ديف غروهل" أغنية My Hero للعاملين في مجال الصحة.



وأدى المغني البريطاني "سام سميث" أغنية How Do You Sleep، وقال للمعجبين: "آمل أن يجعلك هذا تشعر بتحسن. الموسيقى تجعلني أشعر بتحسن الآن"، بينما أدت "لوفاتو" أغنيتها Skyscraper.



وأقيمت الحفلة في أعقاب إعلان الرئيس دونالد ترامب عن تمديد فترة الإغلاق الوطني الطوعي حتى 30 أبريل.

وتتصدر الولايات المتحدة الآن العالم في عدد الإصابات من فيروس كرورونا المستجد، وبحلول وقت متأخر من بعد ظهر الأحد، كان لديها أكثر من 137 ألف حالة وأكثر من 2400 حالة وفاة.