بالفيديو: الأمير هاري يبكي أمام الحضور مستذكراً لحظة مؤثرة جمعته بميغان

شارك دوق ساسكس الأمير "هاري" لحظة حميمة من الذاكرة مع الحاضرين خلال إلقائه خطابًا في حفل توزيع جوائز WellChild.

صعد الأمير "هاري" على خشبة المسرح وألقى خطابه المؤثر، الذي بُث مباشرةً عبر خاصية "Facebook Live"، واستذكر اللحظة التي كانت بها زوجته دوقة ساسكس "ميغان ماركل" حامل في الحدث ذاته العام الماضي، وكيف أنهما تخيلا خوضهما تجربة الأبوة والأمومة لأول مرة.

ابتدأ "هاري" خطابه بأنه مر عقد كامل على أول تواجد له في الحفل، وتابع قائلًا: "لم يفشلوا أبدًا في إلهامي، لكن هذا العام يتردد صداها بطريقة مختلفة لأنني أصبح أبًا/ في العام الماضي حينما حضرنا أنا وزوجتي، كنا نعلم أننا كنا نتوقع طفلنا الأول، لم يكن أحد يعلم ، لكننا أدركنا ذلك."









في هذه اللحظة، بدا على "هاري" التأثر وذرفت عيونه الدموع، بينما حاولت مضيفة الحدث "غابي روزلين" التخفيف عنه والربت على كتفه، في حين هتف الجماهير.

في وقت لاحق، انضمت "ميغان" (38 عامًا) إلى زوجها مُتألِّقة بفستان أخضر زيتي من العلامة التجارية P.A.R.O.S.H، الذي ارتدته يوم إعلان خطوبتها عام 2017، وأسدلت على أكتافها معطف بيج من العلامة التجارية Sentaler بقيمة 1185 جنيه استرليني.

الجمعية الخيرية ، التي يرعاها الأمير هاري ، تساعد الأطفال المصابين بأمراض خطيرة على قضاء بعض الوقت خارج المستشفى والعودة إلى المنزل ليكونوا مع أسرهم.