بالفيديو: بعد رفضها المواعدة.. هل تجمد كلوي كارداشيان بيوضاتها للإنجاب؟!

يبدو أن نجمة تلفزيون الواقع "كلوي كارداشيان" قد استنفذت فرصها في مواعدة الرجال عقب انفصالها عن حبيبها لاعب كرة السلة "تريستان تومسون" الذي أقدم على خيانتها ليس مرة بل مرتين إحداهما أثناء حملها بابنتهما "ترو".

وأثناء إحدى حلقات الموسم الجديد من برنامج تلفزيون الواقع Keeping Up With The Kardashians، أخبرت "كلوي كارداشيان" والدتها "كريس جينر" أنها ستتوقف عن المواعدة في الوقت الراهن، بعدما سألتها الأخيرة فيما إذا توَّد مواعدة رجل جديد.



وحينما أصرَّت "كلوي" على موقفها إزاء عدم المواعدة، سألتها "كريس" بحالة من الدهشة "ألا تودين إنجاب طفل آخر؟"، لتجيب "ليس في هذا الوقت".

وواصلت "كريس" حث ابنتها على تجميد بيوضها لضمان حصولها على فرصة في الإنجاب في وقت لاحق في المستقبل.

واستذكرت "كريس" السنة الصعبة التي مرَّت بها ابنتها بعدما قبض على "تريستان" يخونها أثناء حملها، وبعد ذلك ببضعة أشهر، قبض عليه يتبادل القبل مع صديقة شقيقتها "جوردن وودز".

وأكَّدت "كلوي" أنها لم تواعد شخص آخر من انفصالها، بل كرَّست حياتها لابنتها "ترو"، رغم أن العديد من أصدقائها يعملون جاهدًا لتعريفها على رجل آخر.

