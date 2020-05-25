بالفيديو: بيلي أيليش تكشف عن نجمتها العربية المفضلة.. وطريقة نطقها لأغانيها مضحكة!

تتميز الأغاني العربية بإيقاعها الراقص والمبهج الذي يلفت أذان المستمعين حول العالم، فيصبح النجوم العرب من المغنين المفضلين حتى لأشهر نجوم العالم من الدول الأجنبية.

وفي برنامجها Me And Dad المذاع عبر تطبيق Apple Music، كشفت المغنية الأمريكية "بيلي آيليش" عن إعجابها بالمغنية اللبنانية "نانسي عجرم" منذ سنوات طويلة، وأشارت أن الأغاني العربية تلهم موسيقاها الخاصة، قائلةً: "إنّ "الأغاني العربية مثل الشوكولا التي تذوب في أذنها".

وأضافت أن أكثر أغاني "نانسي عجرم" تحبها هي "في حاجات" و"إنت إيه"، وقد نطقتها بطريقة لطيفة، وتابعت: "حببت نانسي عجرم كثيراً في تلك الأغنية فطريقة غنائها مذهلة للغاية والألحان رائعة".

ويجدر الإشارة أن أول مرة استمعت "بيلي آيليش" لأغاني "عجرم" كانت وجدت صورة "كوميكس" لها من أغنيتها "إنت إيه"، ومنذ ذلك الوقت بدأت الاستماع إليها.

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