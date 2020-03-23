بالفيديو: جاستن بيبر يقيم قداسًا رغم إغلاق الكنائس.."لا تحتاج للإيمان بما أؤمن به"

يتواجد النجم الكندي "جاستن بيبر" وزوجته عارضة الأزياء الأمريكية "هايلي بيبر" في الحجر المنزلي في كندا، لكن ذلك لم يمنعه من حضور الكنيسة صباح يوم الأحد، وأفسح المجال للكثيرين بحضور القداس عبر بث مباشر على حسابه على موقع "إنستغرام.

بدأ "جاستن بيبر" بثه المباشر مُستضيفًا القسيس "جودا سميث" وفرقته لبدء قداس يوم الأحد، بعدما أُغلقت الكنائس بسبب تفشي فيروس كورونا، لكنه لم يسمح للحجر الصحي بمنعهم من التجمع من أجل الصلاة.



ونشر "بيبر" مقطع الفيديو عبر حسابه الشخصي وأرفقه بتعليق، جاء فيه: "لا تحتاج بأي حال من الأحوال إلى الإيمان بما أؤمن به، لكنك تعرف أنك مرحب بك للانضمام إلي بينما أشاهد الكنيسة اليوم!".

وفي الجلسة تخدث "جودا سميث" عن فيروس كورونا، وكيف بإمكانك الحفاظ على نفسك لفترة طويلة بالمنزل، كما طلب من فرقته عزف بعض الترانيم المسيحية وغنوا إلى جانب "بيبر".

وقد انضم للبث المباشر أكثر من 30 ألف متابع، بالإضافة إلى "هايلي بيبر" التي ظهرت عدة مرات أثناء البث.

ويذكر أن "بيبر" واحد من المشاهير ممن توجَّهوا عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي للتواصل مع معجبيهم.