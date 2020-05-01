بالفيديو: جيجي حديد تكشف لأول مرة عن حملها.. وهذا ما توحمت عليه!

أطلَّت عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية "جيجي حديد" ضيفة في برنامج The Tonight Show مع مقدم البرنامج الكوميدي "جيمي فالون".

تطرَّقت "جيجي حديد، البالغة من العمر 25 عامًا، للحديث عن عدة مواضيع من بينها إصابتها بشد عضلي أثناء ممارستها رياضة التنس برفقة لاعبة التنس البريطانية "سيرينا ويليامز"، لكن الموضوع الأهم هو شائعات حملها من حبيبها المغني الإنجليزي ذي الأصول الباكستانية "زين مالك".

خلال اللقاء، هنَّأ "جيمي فالون" العارضة الحسناء بخبر حملها، وأجابته: "شكرًا لك، من الواضح أننا كنا نرغب بإعلان الخبر على طريقتنا الخاصة، لكننا متحمسون وسعيدون وممتنون لأمنيات الجميع ودعمهم لنا".



ونصح "جيمي"، الأب لطفلين، "جيجي" بالتمتع باللحظة، من جهتها أشارت أنها تقدر قيمة إمكانيتها عيش تجربة حملها بالكامل، بعد أن أجبرت على البقاء في المنزل بسبب الحجر الصحي.

وقالت "جيجي": "أحاول، وخاصة خلال هذا الوقت، يمكننا رؤية الجانب المشرق منه لتكون قادرًاعلى العودة إلى المنزل وتجربة ذلك يومًا بعد يوم ''.

وكشفت جيجي أيضًا أنها كانت تتوحم للكعك أثناء حملها، إذ تناولت واحدة كل يوم.

بالحديث عن عيد ميلادها الخامس والعشرين ، الذي أمضته مع العائلة في مزرعة والدتها يولاندا فوستر في ولاية بنسلفانيا ، قالت إنها مسرورة بالحصول على كعكة عيد ميلاد في يومها الخاص، وقالت: "قمنا بعمل حفل إفطار مثل عدد قليل من الناس، ثم حفل عشاء لنفس الأشخاص، لذا حاولنا أن نجعله يومًا مميزًا".



يجدر الإشارة إلى أن "جيجي" و"مالك" ينتظران مولودًا أنثى، إذ لاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن حفل عيد الميلاد تضمن زينة وردية بدءًا من البالوات انتهاء بكعكة الميلاد وأكياس هدايا وردية كتب عليها "مرحبًا يا صغيرة" والتي حاولت "بيلا حديد" إخفاءها عبر وضع إيموجي على شكل زهرة عباد الشمس.



من جهة أخرى، أكَّدت والدة عارضة الأزياء، "بولندا حديد"، الأخبار خلال لقاء لها مع RTL Boulevard، حيث عبَّرت عن صدمتها بكشف سرهم الصغير،فقالت: "لا زلت مصدومة كيف أن سرنا الصغير قد تم تسريبه للصحافة.. بالتأكيد نحن متحمسون".



يذكر أن علاقة الثنائي بدأت عم 2015 حين تقابلا في موقع تصوير أغنية Pillow Talk، ورصدا لأول مرة معًا أثناء مغادرتهما حفلة المغني الكندي "جاستن بيبر"، ثم انفصلا عدة مرات وعادا من جديد لاستئناف علاقتهما الغرامية.